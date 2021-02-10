Нова прем’єра зібрала повний аншлаг у сумському театрі 18 лютого на Малій сцені Національного академічного театру імені М.С.Щепкіна відбувся перший показ комедії «Нелегалка» за однойменною п’єсою знаного українського драматурга Анатолія Крима у постановці заслуженої артистки України Олени Зарицької.

Прем’єра викликала велику зацікавленість шанувальників театру. Це підтвердив справжній глядацький ажіотаж – ще задовго до початку вистави придбати вільні квитки було майже неможливо.

Автори вистави сподіваються, що цей успіх супроводжуватиме «Нелегалку» і в подальшому.

В центрі драматургічного дійства – доля української жінки, яка за збігом обставин була змушена залишити рідну країну у пошуках кращого життя. Втім, не все склалось як гадалось – і жінка потрапляє у низку несподіваних обставин, з яких виходить з честю. Вона знаходить справжню любов, якої так довго чекала.

У виставі беруть участь переважно молоді актори театру - Віталій Хоменко (Чезаре), Олександр Михайлов (Маріо), Світлана Кулик, Надія Фесенко (Ніна), Юрій Садовничий (Костя), Артем Кнопік, Віталій Панченко (Несмілий).

Андрій Сечин