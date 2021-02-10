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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:5086

Нова прем’єра зібрала повний аншлаг у сумському театрі

18 лютого на Малій сцені Національного академічного театру імені М.С.Щепкіна відбувся перший показ комедії «Нелегалка» за однойменною п’єсою знаного українського драматурга Анатолія Крима у постановці заслуженої артистки України Олени Зарицької.

Прем’єра викликала велику зацікавленість шанувальників театру. Це підтвердив справжній глядацький ажіотаж  – ще задовго до початку вистави придбати вільні квитки було майже неможливо.

Автори вистави сподіваються, що цей успіх супроводжуватиме «Нелегалку» і в подальшому.

В центрі драматургічного дійства – доля української жінки, яка за збігом обставин була змушена залишити рідну країну у пошуках кращого життя. Втім, не все склалось як гадалось – і жінка потрапляє у низку несподіваних обставин, з яких виходить з честю. Вона знаходить справжню любов, якої так довго чекала.

У виставі беруть участь переважно молоді актори театру -  Віталій Хоменко (Чезаре), Олександр Михайлов (Маріо), Світлана Кулик, Надія Фесенко (Ніна), Юрій Садовничий (Костя), Артем Кнопік, Віталій Панченко (Несмілий).

Андрій Сечин

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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