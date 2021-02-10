Жители Сумщины задолжали за коммунальные услуги 1,5 млрд грн Главное управление статистики в Сумской области сообщает об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Населением области в декабре 2020 года оплачено за жилищно-коммунальные услуги 578,5 млн грн (включая погашение долгов предыдущих периодов), что составляет 71,2% начисленных за этот период сумм.

На конец 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 750,1 млн грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 535,9 млн грн, за управление многоквартирным домом - 99,2 млн грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 76,1 млн грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 26,4 млн грн.

Всего – 1487 млн грн.