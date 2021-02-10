Полицейские разыскивают псевдобанкира, который опустошил счет шосткинца Житель Шостки поверил телефонному собеседнику, назвавшийся сотрудником финансового учреждения и предоставил ему конфиденциальную информацию по своей банковской карте. В результате необдуманного поступка с его счета исчезло почти 5000 гривен.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником банка. Он рассказал заявителю, что его карточку заблокировали. Чтобы восстановить ее, нужно указать номер, cvv-код, находящийся на обратной стороне финансового документа, и коды из смс-сообщений, которые придут ему на телефон.

Шосткинец согласился и предоставил необходимое собеседнику. Позже выяснил, что с его счета исчезло 4896 гривен.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды из смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.