Полицейские разыскивают псевдобанкира, который опустошил счет шосткинца

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником банка. Он рассказал заявителю, что его карточку заблокировали. Чтобы восстановить ее, нужно указать номер, cvv-код, находящийся на обратной стороне финансового документа, и коды из смс-сообщений, которые придут ему на телефон.
Шосткинец согласился и предоставил необходимое собеседнику. Позже выяснил, что с его счета исчезло 4896 гривен.
В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды из смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.