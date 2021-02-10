На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 18 февраля в 19:45 линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в с. Гуты на Конотопщине.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 20:24 возгорание локализовали, а в 21:05 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Бочки, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.