В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 18 февраля в 20:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Харченко в г. Ромны.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя на кровле здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 6 кв. м, перекрытие на площади до 5 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные дома, а также расположенные рядом хозяйственную постройку и гараж. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 2 км от очага горения.

В 20:28 возгорание локализовали, а в 21:09 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.