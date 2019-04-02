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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:57291

На Сумщине за убийство новорожденного матери дали 2 года ограничения свободы

Середина-Будский суд вынес приговор 35-летней женщине, которая в сентябре 2020 года убила своего собственного ребенка.

Как сообщалось тогда, это произошло в одном из сел Середина-Будского района. Местная жительница, скрыв свою беременность, в начале сентября дома родила ребенка, после чего оставила его в нечистотах домашнего уличного туалета.

На следующий день после родов она вместе со своим знакомым тайком похоронила труп новорожденного. Местные полицейские установили этот факт и сразу же открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

В ходе проведения следственных (розыскных) действий в рамках уголовного производства, полицейские изъяли остатки тела новорожденного ребенка из земли и направили их на экспертное исследование.

Как следует из приговора суда, между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о виновности. Поэтому ей присудили всего 2 года ограничения свободы. Срок она будет отбывать в Конотопском исправительном центре.

Право Убийство ребенка
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