На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание гаража 18 февраля в 16:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Антипенко в с. Банычи на Глуховщине.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части и 39-й государственный пожарно-спасательный пост.

Прибыв на место, пожарные установили, что по предварительной информации хозяин в собственном гараже проводил сварочные работы с автомобилем ВАЗ 2109, от которых, вероятно. автомобиль вспыхнул. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений владелец вместе с сыном пытались самостоятельно потушить пламя, но поняв, что самостоятельно не справятся, позвонили спасателям.

Из-за несвоевременного вызова на момент прибытия огонь уже охватил легковушку, кровлю гаража по всей площади, электроинструмент и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 17:13 возгорание локализовали, а в 17:39 потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.