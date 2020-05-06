В Сумах экс-кадету дали всего 3 года за изнасилование К 3 годам лишения свободы приговорен юноша, который напал на 23-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Сумской местной прокуратурой в суде доказана вина молодого человека в изнасиловании и нанесении легких телесных повреждений девушке (ч. 1 ст.152 и ч. 2 ст. 125 УК Украины). По приговору Заречного районного суда г. Сумы от 19 февраля обвиняемого приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напоминаем, что событие произошло 8 марта 2019 года около 23.00 в г. Суммы. 23-летняя девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Случайный прохожий напугал преступника, и тот убежал. Однако за несколько часов патрульные полицейские по описанию потерпевшей разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Нападавшим оказался 16-летний сумчанин. Приговор обвиняемый ждал под домашним арестом.

После изучения приговора будет принято решение о его обжалования, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идет о Владиславе Кривошее, который тогда был воспитанником Кадетского корпуса, занимался панкратионом, так что у девушки просто не было шансов… За время своего «домашнего ареста» насильник ни раз его нарушал, однако его ни разу за это не наказали.