В Сумах у наркодилера нашли дури на 1,5 млн грн 18 февраля сотрудники Сумского районного управления полиции совместно с работниками Департамента борьбы с наркопреступностью НПУ, Управления патрульной полиции в Сумской области под процессуальным руководством местной прокуратуры пресекли деятельность мужчины, который занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Во время патрулирования одной из улиц областного центра, работники Управления патрульной полиции остановили мужчину, который подозрительно себя вел. Им оказался 28-летний сумчанин. При себе он имел 50 зип-пакетов с веществом, внешне похожим на наркотическое.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции Сумского районного управления полиции, которая и изъяла «находку».

В дальнейшем правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства 28-летнего мужчины. В ходе него выявлено около 2 кг 30 г альфа-PVP, 230 г амфетамина, 230 г наркотического средства «Каннабис», 79 шт. МДМА, 3 марки ЛСД и 60 уже расфасованных закладок.

Найденное работники полиции изъяли и направили на экспертизу.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет около 1 млн 480 тыс. грн.

Сам сумчанин пояснил, что хранил наркотические средства и психотропы для сбыта, таким образом зарабатывал на жизнь.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Устанавливаются каналы поступления наркотических веществ, а также проверяется информация о возможном их сбыте на территории других областей.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.