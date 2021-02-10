У ці дні Сумщина згадує і вшановує світлу пам’ять Героя Небесної Сотні Олексія Братушки Сумчанин Олексій Братушка поїхав на Майдан 18 лютого 2014 року, а 20 лютого рідним повідомили про його загибель.

Кульове поранення від снайпера Олексій отримав на вулиці Інститутській. Поховали чоловіка 24 лютого на центральному цвинтарі у Сумах. 18 червня 2014 року Олексію Братушці присвоїли звання «Почесний громадянин міста Суми».

Олексій Братушка Народився 10 квітня 1975 року у місті Суми. У 1992 році закінчив сумську середню загальноосвітню школу № 11. З 1992 року працював столяром Сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання імені М.В. Фрунзе. Згодом закінчив Сумський державний університет. Займався приватною підприємницькою діяльністю, був перевізником. Приймав активну участь у Помаранчевій революції 2004 року. Любив подорожувати наодинці, на вихідні брав рюкзак і вирушав у піші походи на десятки кілометрів, ходив не дорогами, а тільки за компасом, знав усі пам'ятні місця Сумщини.

Дуже любив Україну, її культуру та історію, був справжнім патріотом своєї Батьківщини, відчував біль своєї держави, вболівав за її долю, підтримував її в боротьбі за свободу, прагнув їй добра та кращого майбутнього, мав активну громадянську позицію, не міг миритися з безправ'ям та соціальною несправедливістю, був готовий віддати заради рідної землі найцінніше – своє життя.

Взимку 2013-2014 років неодноразово приїздив на Майдан Незалежності у Києві, де був активним учасником Революції гідності. Знайшов земляків, але 36-а Сумська сотня стояла посеред Майдану, тому він записався до Львівської сотні, яка була на передовій.

Був там в найгарячіші періоди, а коли ситуація заспокоювалася, повертався у Суми. 18 лютого 2014 року востаннє поїхав до Києва. 20 лютого 2014 року загинув на вулиці Інститутській внаслідок вогнепального поранення, куля снайпера пробила груди на виліт, пройшовши і металевий щит, і бронежилет.

Указом Президента України № 890/2014 від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Олексію Сергійовичу Братушці посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Ім'я та портрет Героя викарбувані на меморіалі Героїв Небесної Сотні у Києві на вулиці Інститутській.