На Сумщине 47427 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 19 февраля 2021 года на Сумщине 47 427 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек (Белопольский район - 1, Бурынский район - 11, Великописаревский район - 1, Глухов - 1, Конотоп - 6, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 11, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 1, Ромны - 1, Сумы - 50, Сумской район - 7, Тростянецкий район - 6, Шостка - 1, Ямпольский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 651 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44 861 человек, из них за минувшие сутки - 120 (Белопольский район - 5, Глухов - 7, Глуховский район - 2, Конотоп - 6, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 2, Ахтырка - 4, Ахтырский район - 7, Путивльский район - 1, Ромны - 3, Сумы - 56, Сумской район - 9, Тростянецкий район - 1, Шостка - 2, Ямпольский район - 5).