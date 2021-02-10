На Сумщине еще 104 случая заболевания коронавирусом На утро 19 февраля в Сумской области подтверждено уже 47 427 случаев заболевания COVID-19.

За четверг добавилось 104 новых случая.

В Украине 6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 2304 человека; летальных случаев - 120; выздоровели - 5857 человек; осуществлено тестирований за сутки - 61 215 (в том числе методом ПЦР - 26095, методом ИФА -15567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19553).

За все время пандемии в Украине заболело - 1293672 лица; выздоровели - 1139977 человек; летальных исходов - 24 972; проведения ПЦР-тестов - 6651624.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 544 случая;

- Винницкая область - 581 случай;

- Волынская область - 180 случаев;

- Днепропетровская область - 397 случаев;

- Донецкая область - 132 случая;

- Житомирская область - 260 случаев;

- Закарпатская область - 397 случаев;

- Запорожская область - 182 случая;

- Ивано-Франковская область - 753 случая;

- Киевская область - 365 случаев;

- Кировоградская область - 63 случая;

- Луганская область - 43 случая;

- Львовская область - 422 случая;

- Николаевская область - 182 случая;

- Одесская область - 238 случаев;

- Полтавская область - 133 случая;

- Ривненская область - 134 случая;

- Сумская область - 104 случая;

- Тернопольская область - 217 случаев;

- Харьковская область - 182 случая;

- Херсонская область - 34 случая;

- Хмельницкая область - 197 случаев;

- Черкасская область - 155 случаев;

- Черновицкая область - 458 случаев;

- Черниговская область - 178 случаев.