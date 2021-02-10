В Сумах разыграли Кубок ректора СумГПУ по футзалу Участие в турнире приняли шесть команд U-17 из Недригайлова, Николаевки, Ромен, Степановки, Бурыни и Сум.

Сначала команды играли в группах. Первое место в первой группе заняли футболисты Роменской ДЮСШ им. Гречаного, второе - Недригайловской ДЮСШ, третье - николаевской ДЮСШ имени Масалитина.

Вторую группу выиграла КДЮСШ «Сумы», дальше - ДЮСШ Степановского поселкового совета и команда Бурынской школы №1 имени Кравченко.

В матче за 5-6-е места команда из Бурыни победила николаевцев со счетом 8:0. «Бронзовый» поединок между командами из Недригайлова и Степановки завершился победой последней со счетом 5:0. «Золотой» матч между сумчанами и роменчанами завершился победой последних со счетом 2:1.

Лучшим вратарем турнира признан Илья Шпаченко (ДЮСШ им. Гречаного), защитником - Богдан Зинченко (ДЮСШ Степановка), нападающим - Ярослав Сметаненко (КДЮСШ «Сумы»), лучшим игроком - Денис Голуб (ДЮСШ им. Гречаного), пишет сайт АФСО.