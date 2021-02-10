У Сумах пройдуть Всеукраїнські змагання «Spring Workout Team Battles III»

Змагання відбудуться 13 березня в тренажерному залі «Baza» (Суми, ТРЦ «Театральний, 3-й поверх).
Для участі обов'язкова попередня реєстрація за гугл формою з повним заповненням анкети учасника: https://forms.gle/qmfJZ94uP5v914xg9.
У змаганнях можуть взяти участь як хлопці, так і дівчата. Вправи підібрані таким чином, що підходять для вже досвідчених спортсменів і для тих, хто нещодавно почав займатись.
Після онлайн відбору на локації проведення відбудеться жеребкування команд.
Хто і які вправи буде виконувати – вирішує сама команда, але кожен учасник повинен виконувати 3 вправи.
Перелік вправ та їх послідовність:
1) Виходи на дві руки - 3 бали.
2) Жим лежачи (своя вага)- 1,5 бала.
3) Планка (1 секунда)- 0,1 бала.
4) Підтягування на перекладині + 16 кг - 2 бали.
5) Віджимання у стійці на руках біля стіни - 1,5 бала.
6) Присідання - 0,5 бала.
7) Віджимання на брусах + 24 кг - 1 бал.
Згинання розгинання рук в упорі лежачи - 0,5 бала.
9) Стрибки на скакалці - 0,1 бала.
Індивідуального заліку не буде, тільки командний.