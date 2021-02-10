У Сумах пройдуть Всеукраїнські змагання «Spring Workout Team Battles III» Сумські воркаутери розпочинають сезон-2021 Всеукраїнськими командними змаганнями «Spring Workout Team Battles III».

Змагання відбудуться 13 березня в тренажерному залі «Baza» (Суми, ТРЦ «Театральний, 3-й поверх).

Для участі обов'язкова попередня реєстрація за гугл формою з повним заповненням анкети учасника: https://forms.gle/qmfJZ94uP5v914xg9.

У змаганнях можуть взяти участь як хлопці, так і дівчата. Вправи підібрані таким чином, що підходять для вже досвідчених спортсменів і для тих, хто нещодавно почав займатись.

Після онлайн відбору на локації проведення відбудеться жеребкування команд.

Хто і які вправи буде виконувати – вирішує сама команда, але кожен учасник повинен виконувати 3 вправи.

Перелік вправ та їх послідовність:

1) Виходи на дві руки - 3 бали.

2) Жим лежачи (своя вага)- 1,5 бала.

3) Планка (1 секунда)- 0,1 бала.

4) Підтягування на перекладині + 16 кг - 2 бали.

5) Віджимання у стійці на руках біля стіни - 1,5 бала.

6) Присідання - 0,5 бала.

7) Віджимання на брусах + 24 кг - 1 бал.

Згинання розгинання рук в упорі лежачи - 0,5 бала.

9) Стрибки на скакалці - 0,1 бала.

Індивідуального заліку не буде, тільки командний.