Белополец стал победителем четвертьфинала Кубка мира по шахматам В течение года продолжался ветеранский шахматный турнир VVVC12 / pr ICCF Veterans World Cup 12pr12, который является четвертьфиналом Кубка мира.

В турнире приняли участие более тысячи шахматистов со всего мира. Среди них - гроссмейстер, три международных мастера, эксперт по шахматам (ССЕ), другие участники турнира, национальные мастера.

Победителем четвертьфинала стал наш земляк, житель Белополья Виктор Тимко, обыграв соперников из Йемена, Словакии, России, Австрии, Чехии, Германии, Англии, США и Финляндии, пишет Білопілля.Сіті.

Победители турнира, занявшие первые и вторые места, вышли в полуфинал, который начнется после окончания всех отборочных турниров, летом 2021 года.

Для Международного мастера по шахматам Виктора Тимко вот уже более 50 лет подряд шахматы - не просто увлечение, а неотъемлемая часть жизни.

В свое время, будучи кандидатом в мастера спорта, Виктор Тимка попал в турнир № М / РТ-2, где играли два международных мастера, два мастера спорта Украины, действующий чемпион Украины, экс-чемпион Украины и ведущие кандидаты в мастера. В этом турнире наш земляк занял чистое (без разделения) первое место и на очко перевыполнил норматив мастера спорта Украины.

За такой успех его поставили на первую доску за сборную Украины в финале пятого командного первенства Европы, где он выполнил норматив международного мастера, имея две незаконченные партии. В это же время Виктор Тимко выиграл четвертьфинал первенства Советского Союза, обыграв известного ныне гроссмейстера М.Музыку и сделав только две ничьи и выиграв остальные партии.

В полуфинале первенства играли опытные шахматисты. Сыграв вничью с лидером и выиграв у других соперников, В.Тимко занял второе место и вышел в финал чемпионата СССР. За все годы их проведения в него попадали около тридцати шахматистов с Украины. Это была последнее первенство Советского Союза (двадцать первое) - Мемориал Бориса Розинова.

Виктор Тимко занял седьмое место и снова выполнил норматив международного мастера, что дало право Международной федерации заочных шахмат в 2016 году на конгрессе ICCF в Бремене (Германия) присвоить В.Тимко звание международного мастера.

Кроме этого, Виктор Тимко занял второе место первенства УАЗШ - первого, среди заочников (на очко выше норматив мастера спорта Украины). Виктор Тимко попал во Всемирную энциклопедию заочных шахмат.