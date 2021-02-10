Чтобы троллейбусы поехали по Троицкой в Сумах нужно 10-15 млн грн Подстанцию, которая питает одну из троллейбусных линий в Сумах, невозможно отремонтировать.

Подстанция №1, которая питает электричеством троллейбусную линию в районе улиц Героев Сумщины и Троицкой в Сумах, ремонту не подлежит. Ее нужно менять на новую.

На этих улицах местные не видели троллейбусов на протяжении последних трех недель. Альтернатива - два коммунальных автобуса и три частных. Хотя микрорайон - не околица города, выехать из него сложно, говорят люди, пишет Суспільне.

«Я каждый день езжу, потому что работаю здесь, а живу вблизи аэропорта. Очень не нравится. Теперь езжу маршрутками», - говорит сумчанка Ольга Бондаренко.

«Отслеживаю автобусы по GPS-навигации, потому что коммунальный транспорт, пожалуй, единственный у нас в городе, кто вешает активные GPS-маячки на свой транспорт», - делится сумчанин Иван Гнатенко.

Подстанции, питающей троллейбусы на этой улице, более 50 лет. Она находится в сквере «Дружба» и, по словам директора КП «Электроавтотранс» Андрея Новика, починить ее нельзя.

«По всем выводам, которые мы имеем в настоящее время, она уже никакому ремонту не подлежит. Она требует демонтажа. Ее надо заменить на трехагрегатную модульную подстанцию, но такая подстанция по сроку - это где-то около 8-9 месяцев с момента проектирования до момента установки. И стоит она примерно - под 70 млн грн», - отметил Новик.

Поэтому, на период строительства новой, предлагают купить передвижную.

«Модульная двухагрегатная мобильная подстанция очень быстро монтируется. Стоить это будет где-то около 10-15 миллионов гривен», - добавил директор предприятия.

Приобрести такую планировали в прошлом году за 35 млн грн, но деньги пришлось отдать, чтобы противодействовать распространению COVID-19.

«Думаю, что на первое время мы будем покупать модульную передвижную подстанцию для решения этого вопроса, а в дальнейшем нужно строить новую стационарную подстанцию. Что касается Троицкой, там курсируют только коммунальные автобусы - это 58А и 62А, также маршруты частных перевозчиков № 11, 23 и 53 утром», - рассказал начальник отдела транспорта Сумского горсовета Сергей Яковенко.

Когда вернутся коммунальные троллейбусы на этой улице ни в «Электроавтотрансе», ни в отделе транспорта и логистики не знают.