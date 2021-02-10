Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:21256

Чтобы троллейбусы поехали по Троицкой в Сумах нужно 10-15 млн грн

Подстанцию, которая питает одну из троллейбусных линий в Сумах, невозможно отремонтировать.

Подстанция №1, которая питает электричеством троллейбусную линию в районе улиц Героев Сумщины и Троицкой в Сумах, ремонту не подлежит. Ее нужно менять на новую.

На этих улицах местные не видели троллейбусов на протяжении последних трех недель. Альтернатива - два коммунальных автобуса и три частных. Хотя микрорайон - не околица города, выехать из него сложно, говорят люди, пишет Суспільне.

«Я каждый день езжу, потому что работаю здесь, а живу вблизи аэропорта. Очень не нравится. Теперь езжу маршрутками», - говорит сумчанка Ольга Бондаренко.

«Отслеживаю автобусы по GPS-навигации, потому что коммунальный транспорт, пожалуй, единственный у нас в городе, кто вешает активные GPS-маячки на свой транспорт», - делится сумчанин Иван Гнатенко.

Подстанции, питающей троллейбусы на этой улице, более 50 лет. Она находится в сквере «Дружба» и, по словам директора КП «Электроавтотранс» Андрея Новика, починить ее нельзя.

«По всем выводам, которые мы имеем в настоящее время, она уже никакому ремонту не подлежит. Она требует демонтажа. Ее надо заменить на трехагрегатную модульную подстанцию, но такая подстанция по сроку - это где-то около 8-9 месяцев с момента проектирования до момента установки. И стоит она примерно - под 70 млн грн», - отметил Новик.

Поэтому, на период строительства новой, предлагают купить передвижную.

«Модульная двухагрегатная мобильная подстанция очень быстро монтируется. Стоить это будет где-то около 10-15 миллионов гривен», - добавил директор предприятия.

Приобрести такую планировали в прошлом году за 35 млн грн, но деньги пришлось отдать, чтобы противодействовать распространению COVID-19.

«Думаю, что на первое время мы будем покупать модульную передвижную подстанцию для решения этого вопроса, а в дальнейшем нужно строить новую стационарную подстанцию. Что касается Троицкой, там курсируют только коммунальные автобусы - это 58А и 62А, также маршруты частных перевозчиков № 11, 23 и 53 утром», - рассказал начальник отдела транспорта Сумского горсовета Сергей Яковенко.

Когда вернутся коммунальные троллейбусы на этой улице ни в «Электроавтотрансе», ни в отделе транспорта и логистики не знают.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине снова растет число заболеваний коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Треть Сум может оказаться без тепла уже в пятницу?
Вчера 17:12
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
Вчера 14:25
В Сумах очередная авария
Сегодня 19:04
В Сумской мэрии ждут очередной смерти под колесами, чтобы начать убирать снег с остановок
Сегодня 18:50
На Сумщине третий год не могут начать слушать дело по разгону Майдана в Сумах
Сегодня 18:39
Чтобы троллейбусы поехали по Троицкой в Сумах нужно 10-15 млн грн
Сегодня 18:21
На Сумщине спасатели вытащили авто из кювета
Сегодня 17:52
«Батьківське серце»: у Сумах вручили обереги дітям загиблих героїв на Сході України
Сегодня 17:47
В України з’явився офіційний веб-сайт ukraine.ua
Сегодня 17:28
В Сумах оштрафовали спешащего водителя, проехавшего прямо перед поездом
Сегодня 17:13
На Сумщине большого паводка и ледохода не ожидается
Сегодня 17:00
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
Вчера 15:32
Як організувати активний відпочинок для всієї родини
Вчера 13:21
На что жалуются украинцы Нацбанку
16.02.2021 14:10
Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
15.02.2021 13:15
Факты, которые нужно знать про синхронный перевод
15.02.2021 13:12
Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста
14.02.2021 20:50
Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
13.02.2021 08:15
Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
12.02.2021 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.