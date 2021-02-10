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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Батьківське серце»: у Сумах вручили обереги дітям загиблих героїв на Сході України

Сьогодні, 18 лютого, в обласній філармонії відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих героїв – учасників АТО/ООС і вручення пам’ятної відзнаки «Батьківське серце».

Як зазначають організатори, іменний пам’ятний кулон у вигляді серця отримують діти, батьки яких загинули під час бойових дій на сході України, захищаючи її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Розпочався захід молитвою за загиблими та вшануванням їх пам’яті хвилиною мовчання. Далі – вручення оберегів.

Кулони – срібне серце у терновому вінку із краплею крові, де на зворотному боці ім’я і прізвище загиблого, – отримали 77 дітей Сумського району. Загалом він на знак пам’яті про батьків буде вручений 180 дітям Сумщини.

«Цей кулон – як краплинка батьківського серця, якого немає на землі. Він призначений оберігати дитину від напасті і лих. Сумська область є 21-м регіоном, де ми вручаємо «Батьківські серця». Більше 5 тисяч діточок отримали такі обереги. За попередніми підрахунками – в Україні 6,5 тисяч дітей, які залишилися без тата чи мами, які загинули на війні», - розповів президент військово-цивільної спілки «Бойове братерство України» Павло Жебрівський, силами якої започатковано всеукраїнський проєкт.

Він повідомив, що це перший етап проєкту. Другим стане наставництво бойових побратимів для дітей загиблих воїнів, а третім – загальна книга пам’яті, в якій буде згаданий кожен воїн.

Голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко у своєму слові зазначив, що нині на Сумщині проживає понад 13 тисяч учасників бойових дій, які брали участь в АТО/ООС. На жаль, 151 із них не повернулися додому. Ще 835 отримали поранення та захворювання, пише сайт облради.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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