На Сумщине большого паводка и ледохода не ожидается Об этом шла речь во время очередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Специалисты Сумского областного центра по гидрометеорологии сообщили, что благодаря погодным условиям осени и декабря 2020 года на большинстве рек области зафиксирован низкий уровень воды, на отдельных реках образовалось маловодье.

В январе 2021 года за счет осадков и оттепели водность рек несколько увеличилась. Максимальные уровни воды весеннего половодья в этом году на реках будут выше прошлогодних показателей. При нормальных погодных условиях в марте-апреле прогнозируются уровни воды, близкие к норме или ниже нее - в реках Сула, Ворскла, Псел и ниже нормы - на реках бассейна Десны.

По предварительным оценкам в период весеннего половодья и ледохода массового достижения речными водами опасных отметок не ожидается. Будет происходить затопление пониженных пойменных территорий и объектов. Опасного воздействия высоких речных вод и ледохода не ожидается.

Но, учитывая состояние русел рек (зарегулированность многочисленными прудами, зарастание камышом) специалисты предусматривают локальные подтопления местным стоком на отдельных пониженных прирусловых участках во время таяния снега.

Прогнозы весеннего половодья будут составлены украинским Гидрометцентром 22, 26 февраля и 5 марта и оформлены в отдельные текстовые выпуски, где будет конкретизирована вся информация. После поступления в Сумской гидрометцентр они будут немедленно разосланы по электронной почте всем ответственным структурам.