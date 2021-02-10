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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:28189

В України з’явився офіційний веб-сайт ukraine.ua

Тепер Україна має свій офіційний веб-сайт Ukraine.ua. Це онлайн-портал про Україну, яка надихає та вражає. Тут кожен, перебуваючи на будь-якому континенті, може познайомитися з Україною і прийняти рішення приїхати сюди вчитися, інвестувати чи подорожувати.

Веб-сайт створений, щоб світ дізнався про справжню Україну: креативну, динамічну, інноваційну. Країну різноманіття та чарівної природи. Країну свободи та гідності. Країну, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього. 

На Ukraine.ua можна знайти безліч неймовірних історій, а в офіційному фотобанку на сайті – сотні якісних зображень України, її природи, культурної спадщини, традицій, талановитих людей. Мільйони людей по всьому світу тепер зможуть познайомитись і закохатись в Україну з першого погляду.

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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