В України з’явився офіційний веб-сайт ukraine.ua Тепер Україна має свій офіційний веб-сайт Ukraine.ua. Це онлайн-портал про Україну, яка надихає та вражає. Тут кожен, перебуваючи на будь-якому континенті, може познайомитися з Україною і прийняти рішення приїхати сюди вчитися, інвестувати чи подорожувати.

Веб-сайт створений, щоб світ дізнався про справжню Україну: креативну, динамічну, інноваційну. Країну різноманіття та чарівної природи. Країну свободи та гідності. Країну, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.

На Ukraine.ua можна знайти безліч неймовірних історій, а в офіційному фотобанку на сайті – сотні якісних зображень України, її природи, культурної спадщини, традицій, талановитих людей. Мільйони людей по всьому світу тепер зможуть познайомитись і закохатись в Україну з першого погляду.