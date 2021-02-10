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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:22193

Сумским биатлонистам не хватило 10 секунд до «бронзы»

Мужская эстафета на четвертом этапе Кубка IBU, хотя и начиналась так же, как прошедшая тремя часами ранее женская гонка, но в итоге стала гораздо более успешной и запоминающейся для украинской команды.

Глуховчанин Денис Насыко приятно удивил результатами на прошлой неделе, что позволило тренерам команды доверить сумскому спортсмену место в эстафете. Однако то ли первый этап оказался некомфортным для Дениса, то ли он не сумел адаптировать свою стрельбу к требованиям эстафеты… Как бы то ни было, стрелял Насыко привычно быстро, но если два запасных патрона в лежке удалось компенсировать ходом по дистанции и ко второму рубежу догнать лидеров, то после круга штрафа в стойке наша команда окончательно превратилась в глубоко догоняющих – с шестым результатом и 47 секундами отставания от первого места к передаче эстафеты. Хотя и по чистому ходу, и по скорострельности Денис был вполне конкурентоспособен среди соперников на первом этапе, пишет biathlon.com.ua.

Уроженцу Сумщины Андрею Доценко на втором этапе пришлось идти, не глядя далеко вперед в сторону лидеров. Основными его соперниками на этапе были итальянец Джузеппе Монтелло и француз Поль Фонтейн. Работая с ними в группе два круга, до и после лежки, Андрей выдерживал комфортный ритм, что позволило довольно успешно отработать на огневых рубежах: три запасных патрона – меньше, чем у прямых конкурентов в борьбе за призовые места. И хотя отставание нашей команды от лидировавших норвежцев перевалило за минуту, дистанция до призового третьего места к середине гонки составила всего восемь секунд!

Бороться за третью позицию, правда, предстояло с командой Германии, у которой на заключительных этапах бежали два Филиппа – Хорн и Наврат, имевшие немалый опты гонок в Кубке мира. Скорость Хорна оказалась не по зубам Тарасу Лесюку, и украинец благоразумно не стал загонять себя на дистанции, сконцентрировавшись на работе на рубежах, которые прошел без единого запасного патрона! Немец же разогнался настолько, что вышел в лидеры гонки – после того как бежавший за Норвегию Хавард Богетвейт крайне неудачно с двумя штрафными кругами отстрелялся в стойке.

Перед последним этапом ситуация в гонке была следующей: впереди Германия, в 15-ти секундах следом россияне, а дальше еще менее чем через полминуты связка Украина-Норвегия. Остальные команды шли на отдалении двух минут и на подиум уже не претендовали. И в соперниках у уроженца Сумщины Руслана Ткаленко серьезные величины, как минимум для уровня Кубка IBU: Филипп Наврат, Семен Сучилов и Эндре Стрёмсхейм.

Начало заключительного этапа показало, что немец намного превосходит оппонентов в скорости, да и на рубежах ошибаться не планирует. Уже после лежки перевес Наврата над ближайшими преследователями достиг сорока секунд, и дальше довести эстафету до победы Германии было делом техники. А вот норвежско-украинский дуэт потихоньку начал догонять россиянина. Но уже после первого рубежа, на котором Сучилов и Ткаленко допустили по одному промаху, а Стрёмсхейм был безошибочен, все пошли по одному – на расстоянии примерно 8-10 секунд друг от друга.

К стойке норвежец догнал россиянина и стрельбу начал быстрее. Правда, первые же два выстрела Стрёмсхейма ушли мимо, в то время как Сучилов закрыл все мишени основной обоймой. Эндре быстро сработал двумя запасными патронами и умчался на дистанцию через десять секунд. Компанию ему вполне мог составить и Руслан Ткаленко, если бы не злополучный последний выстрел. Потянувшись за запасным патроном, украинец получил просвет между собой и норвежцем в 13 секунд, который до финиша лишь немного сократился.

Сам же Стрёмсхейм, как ни старался, навязать борьбу россиянину на последнем круге не сумел. Итог: золото у Германии, серебро у России, бронза у Норвегии. Украинцы, хотя и оказались на обидном четвертом месте, вполне могут записать эту гонку себе в актив.

После этой эстафеты Украина в мужском командном зачете Кубка IBU переместилась на четвертое место, позади лишь тройки «зубров», составивших сегодня призовой подиум в гонке.

После сегодняшних эстафет участники четвертого этапа Кубка IBU получают день отдыха, а в субботу выйдут на дистанцию спринтов.

Эстафета. Мужчины

1. Германия  (1+9)  1:16:16,5

2. Россия  (0+6)  +26,6

3. Норвегия  (2+8)  +39,3

4. Украина  (1+10)  +49,0

5. Австрия  (0+12)  +3:22,4

6. Франция  (2+11)  +4:12,5

Спорт
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