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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:59495

Сумской газовый монополист обещает исправиться

Потребители ООО «СУМЫГАЗ СБЫТ» в кратчайшие сроки получат исправленные газовые платежки за январь 2021 года.

В связи с системным сбоем счета на оплату услуг по газоснабжению за январь 2021 года были распечатаны с техническими ошибками. В частности, речь идет о строке «Перерахунок», которого не должно быть в платежке.

Поэтому, в кратчайшие сроки клиентам компании будут направлены новые платежки с корректными данными.

Если вы уже оплатили за потребленный газ в январе по полученным платежкам, сумма переплаты будет зачислена на следующий период и отражена в дальнейших платежках или в личном кабинете на 104.ua, сообщает пресс-служба компании.

Экономика
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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