На Сумщине будут судить наркоагрария, у которого изъято 8 мешков конопли Роменской местной прокуратурой 17 февраля утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Роменского района, который в обустроенной теплице выращивал растения конопли для продажи и личного употребления.

По данным следствия, обвиняемый на территории собственного домохозяйства построил теплицу, где незаконно выращивал растения рода каннабис. Мужчина тщательно ухаживал за ними, затем высушивал и расфасовывал в пакеты для хранения и продажи. Во время обыска у наркоагрария изъято 8 мешков с растениями конопли, семена каннабиса, экстракт каннабиса, верхушки с листьями растений рода конопля и уже измельченный наркотик. Согласно заключению эксперта масса изъятого каннабиса в пересчете на высушенное вещество составляет почти 13 кг.

Незаконная деятельность наркоагрария прекращена в декабре 2020 года сотрудниками Роменского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.