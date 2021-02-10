На Сумщине дали 3 года за смертельное ДТП К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, под колесами авто которого погиб велосипедист.

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 61-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 15 ноября 2019 года около 17.00 на автодороге «Николаевка - Екатериновка» водитель автомобиля «КамАЗ», нарушая Правила дорожного движения, допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 59-летний мужчина скончался в больнице.

В суде обвиняемый вину свою признал, признался, что его ослепил встречный автомобиль, поэтому он не увидел велосипедиста.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 1 год, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.