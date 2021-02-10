Пропавшего без вести жителя Сумщины нашли спустя сутки в поле с переохлаждением

На поиски мужчины был задействован весь личный состав отделения полиции. Кроме того, соответствующее ориентирования было разослано всем территориальным подразделениям полиции области, размещено на вебсайте Главного управления Национальной полиции в Сумской области, официальных страницах полиции в социальной сети Facebook и разослано в СМИ.
Уже на следующий день такая работа дала положительные результаты.
Неравнодушные граждане, увидев на странице Конотопского районного отдела полиции в социальной сети Facebook публикацию по розыску пенсионера, начали звонить и сообщать о возможном местонахождении без вести пропавшего. Благодаря чему полицейские вышли на его след.
И уже на утро, в результате поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили мужчину в поле близ села Викториновка Конотопского района.
Его с переохлаждением немедленно доставили в Конотопской ЦРБ.
Полиция благодарна неравнодушным гражданам за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.