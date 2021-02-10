Пропавшего без вести жителя Сумщины нашли спустя сутки в поле с переохлаждением 17 февраля, около 12.30, в отделение полиции №1 (г. Бурынь) Конотопского районного отдела полиции через специальную линию «102» поступило сообщение о том, что около 9.00 утра ушел из дома и не вернулся 77-летний местный житель.

На поиски мужчины был задействован весь личный состав отделения полиции. Кроме того, соответствующее ориентирования было разослано всем территориальным подразделениям полиции области, размещено на вебсайте Главного управления Национальной полиции в Сумской области, официальных страницах полиции в социальной сети Facebook и разослано в СМИ.

Уже на следующий день такая работа дала положительные результаты.

Неравнодушные граждане, увидев на странице Конотопского районного отдела полиции в социальной сети Facebook публикацию по розыску пенсионера, начали звонить и сообщать о возможном местонахождении без вести пропавшего. Благодаря чему полицейские вышли на его след.

И уже на утро, в результате поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили мужчину в поле близ села Викториновка Конотопского района.

Его с переохлаждением немедленно доставили в Конотопской ЦРБ.

Полиция благодарна неравнодушным гражданам за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.