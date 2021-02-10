Сумские биатлонистки в ТОП-6 на Кубке IBU Большой эстафетный день в биатлоне начался сегодня с классической женской эстафетой в рамках четвертого этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

В составе украинской команды на эту гонку произошли внеплановые изменения. Екатерина Бех вследствие проблем со спиной завершила сезон и отправилась в Киев для прохождения обследования и лечения, а вместо нее в Осрбли из Поклюки приехала наша Вита Семеренко, которая и стартовала на привычном для себя первом этапе, пишет biathlon.com.ua.

Экстренный переезд и старт «с колес», конечно, не могли не сказаться на состоянии Виты, и проявить себя с лучшей стороны нашей титулованной спортсменке не удалось. Хотя стрельба Семеренко была довольно стабильной – всего с одним запасным патроном, но при этом отставание от выигравшей стартовый отрезок Элизабет Хогберг составило 39 секунд и на первой передаче эстафеты наша команда была пятой, пропустив, помимо шведки, еще и команды России, Германии и США. В этот момент сложно было представить, что стартовый отрезок останется лучшим для нашей сборной в этой эстафете.

На втором этапе на старт вышла глуховчанка Анна Кривонос и, к сожалению, уже за первый круг прибавила к отставанию украинской эстафеты еще 25 секунд. Что неудивительно, поскольку за Швецию этот этап бежала экс-лыжница Стина Нильссон. К счастью для соперниц, на огневых рубежах Стина пока чувствует себя далеко не так уверенно, как на лыжне, и вследствие неточности и низкой скорострельности она и вовсе потеряла лидирующую позицию для Швеции, заработав круг штрафа в стойке.

Но вот нашей команде неточность соперницы не помогла, поскольку Кривонос, чисто пройдя лежку, на втором рубеже также оставила одну мишень незакрытой, даже после использования всех запасных патронов. Наша команда переместилась на шестую позицию, отставая от убежавших вперед России и Германии более чем на полторы минуты.

Борьба за подиум для нашей команды на этом была завершена, поскольку отыграть минуту у сражавшихся за бронзу мощных по меркам Кубка IBU составов Швеции и Норвегии было нереально. На третьем этапе Украине удалось подняться на пятую строчку, даже несмотря на шесть запасных патронов и круг штрафа у Надежды Белкиной. Однако финишная дуэль Ирины Петренко и Лу Жанмонно сложилась не в пользу нашей спортсменки. В итоге украинские девушки остались на шестой позиции – там же, где наша команда идет и в женском зачете наций Кубка IBU.

А борьба за победу в гонке вышла сверхдраматичной! На последний рубеж россиянка Анастасия Егорова пришла, имея полминуты запаса перед немкой Марион Дайгентеш и почти минуту – перед скандинавками Анной Хедстрем и Каролин Эрдаль. Но тут начался настоящий парад ошибок! Россиянка ушла на два круга штрафа! Тут бы соперницам взять плывущую в руки победу, но все три преследовательницы также отправились на 150 дополнительных метров каждая!

За счет лучшей скорострельности шведка выскочила на дистанцию первой, но Егорова была всего в пяти секундах позади, а по дистанции значительно превосходила Хедстрем. За километр до финиша россиянка вышла вперед, и победу уже не отдала, организовав почти десятисекундный перевес над шведкой. Третьей стала сборная Германии.

Эстафета. Женщины

1. Россия (2+9) 1:06:47,5

2. Швеция (2+12) +9,4

3. Германия (1+8) +26,5

4. Норвегия (1+12) +1:38,2

5. Франция (2+9) +2:26,2

6. Украина (2+14) +2:32,4