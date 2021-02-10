Многодетной сумчанке угрожают из-за миллионных долгов брата-экс-депутата (видео) Угрозы и запугивание - в таких реалиях третий месяц живет женщина с тремя детьми.

Причина этому одна: она - сестра экс-депутата Сумского горсовета Вячеслава Калиниченко. Что натворил экс-депутат, и почему его сестра боится за жизнь своей семьи – в сюжете СТС.

Это дом на одной из сумских улиц. Здесь всегда закрыты шторы и круглосуточное видеонаблюдение. Так живет Яна уже третий месяц после того, как во дворе ее дома произошел взрыв. Неизвестный бросил взрывчатку за забор ее дома. Как выяснилось, причиной стали миллионные долги ее родного брата, экс-депутата Сумского горсовета Вячеслава Калиниченко.

Женщина говорит, что не общается с братом уже более 10 лет. Сначала неизвестные пытались узнать, как его найти, а затем начали уничтожать имущество Яны.

Вячеслав Калиниченко дважды был депутатом Сумского горсовета, основал несколько частных компаний. За последние годы он взял в кредит не менее 8 млн гривен. Занимал деньги как у банков, так и у частных лиц. Об этом рассказала Яна, сестра Вячеслава. Это также подтверждают декларации экс-депутата, и открытые судебные дела по долгам. И хотя Яна не общается с братом более 10 лет, ей все равно продолжают угрожать. В ее дворе время от времени раздаются взрывы, и каждый раз женщина обращается в полицию.

В полиции лишь подтвердили, что уголовное производство открыто, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.