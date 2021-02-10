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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:45176

"Якщо ти отримуєш задоволення від роботи, то вона перестає бути роботою"

Успіх розвитку компанії залежить від кадрів. А для кожного працівника важливо, аби його цінили на роботі. Підтримання гармонії у колективі завжди дає гарні результати. Про це усвідомлюють в RGM group.

Якщо театр починається з вішалки, то робота над об’єктами у ТОВ «Сумимостобуд» - з бетону. Більше 50 видів продукції постачає компанія для будівництва мостів Сумщини та зведення торгівельних центрів.

Та перед цим, бетон треба правильно замісити, і за цим процесом пильно стежить оператор бетонно-розчинного вузла Дмитро Моісеєнко.

Дмитро працює в RGM group більше року. І за цей час досконало освоїв техніку виробництва бетонного розчину, специфіку обладнання та на око може визначити тип суміші.

«Мій робочий день починається з того, що я перевіряю справність БРУ. Далі пильно слідкую за процесом на комп’ютері, тут не має бути помилок або збоїв. У нас усе розраховано так, аби на виході отримувати якісний бетон і з нього зводити мости та будівлі.

Так, я вже навчився певним речам і точно можу сказати, що знаюся на виробництві бетону. Але, як говорив Сократ: «Я знаю, що я нічого не знаю». Завжди є чому навчатися і куди рости у професійному плані.

Найголовніше – мене оточує колектив, з яким є бажання розвиватися і перспектива, яка мотивує щодня ставати за пульт керування бетонної установки. А це, повірте, вкрай важливо. Адже якщо ти отримуєш задоволення від роботи, то вона перестає бути роботою», - говорить молодий майстер.

Дмитро виховує двох прекрасних синів, з якими проводить весь свій вільний час.

«У мене хлопці дуже різні. Гліб дуже любить науку, особливо природничу - ми з ним ходимо на усі виставки, які проходять у нас в місті, на екскурсії, де можна дізнатися щось нове. А Назар – спортсмен, він за активний відпочинок і постійний рух. Взимку його не забереш з ковзанки або навіть просто з двору, де він гуляє зі своїми друзями.

Мабуть, він пішов у мене, бо я спорт ніколи не полишав, раніше серйозно займався біатлоном. До речі, я зайняв почесне друге місце з армрестлінгу, який проводила наша компанія (сміється).  Для мене будь-який рух завжди задоволення, і це стосується як спорту, так і професії».

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Общество
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