Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22279

В Сумах полицейские задержали парня, который подрезал собутыльника

Чтобы доказать свою правоту, 22-летний парень схватил нож и нанес им больше десяти ударов своему противнику.

В полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений 24-летним парнем. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что в тот день потерпевший, находясь в центре города, познакомился с тремя мужчинами во время употребления алкогольных напитков. Далее мужчины решили продолжить свой отдых на другом конце города. Там они зашли погреться в подъезд одного из домов. Через некоторое время двое из них ушли, а потерпевший и его обидчик остались разговаривать.

Во время беседы между ними возник конфликт, который вскоре перерос в драку. В ходе нее 22-летний парень, не сдержав агрессии, выхватил нож и начал наносить им удары противнику. После чего скрылся, оставив потерпевшего. Тот, выбравшись из подъезда, направился на остановку общественного транспорта, где неравнодушные граждане помогли ему вызвать полицию и «скорую».

В ходе проведения следственных (розыскных) действий полицейские быстро установили и задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Им оказался 22-летний житель областного центра.

Сейчас парню уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине снова растет число заболеваний коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Треть Сум может оказаться без тепла уже послезавтра?
Вчера 17:12
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
Вчера 14:25
На Сумщине дали 3 года за смертельное ДТП
Сегодня 15:01
Пропавшего без вести жителя Сумщины нашли спустя сутки в поле с переохлаждением
Сегодня 14:58
«Альянс» с Сумщины победил краматорчан
Сегодня 14:51
Сумские биатлонистки в ТОП-6 на Кубке IBU
Сегодня 14:43
Многодетной сумчанке угрожают из-за миллионных долгов брата-экс-депутата (видео)
Сегодня 14:24
В Сумах на ребенка напали 4 собаки (фото)
Сегодня 14:19
Сумчанин-миллионер стал гостем «Big Money» и рассказал, как пришел к успеху (видео)
Сегодня 14:14
Сумчанам назначили дополнительный поезд к 8 марта
Сегодня 14:00
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 13:59
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
Вчера 15:32
Як організувати активний відпочинок для всієї родини
Вчера 13:21
На что жалуются украинцы Нацбанку
16.02.2021 14:10
Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
15.02.2021 13:15
Факты, которые нужно знать про синхронный перевод
15.02.2021 13:12
Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста
14.02.2021 20:50
Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
13.02.2021 08:15
Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
12.02.2021 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.