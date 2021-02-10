В Сумах полицейские задержали парня, который подрезал собутыльника Чтобы доказать свою правоту, 22-летний парень схватил нож и нанес им больше десяти ударов своему противнику.

В полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений 24-летним парнем. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что в тот день потерпевший, находясь в центре города, познакомился с тремя мужчинами во время употребления алкогольных напитков. Далее мужчины решили продолжить свой отдых на другом конце города. Там они зашли погреться в подъезд одного из домов. Через некоторое время двое из них ушли, а потерпевший и его обидчик остались разговаривать.

Во время беседы между ними возник конфликт, который вскоре перерос в драку. В ходе нее 22-летний парень, не сдержав агрессии, выхватил нож и начал наносить им удары противнику. После чего скрылся, оставив потерпевшего. Тот, выбравшись из подъезда, направился на остановку общественного транспорта, где неравнодушные граждане помогли ему вызвать полицию и «скорую».

В ходе проведения следственных (розыскных) действий полицейские быстро установили и задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Им оказался 22-летний житель областного центра.

Сейчас парню уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.