В Ахтырке во время ликвидации пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело человека Сегодня, 18 февраля, в 6:29 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Гетмана Сагайдачного в г. Ахтырка.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 4 кв. м, окно и электросчетчик. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. При проведении разведки в одной из комнат было обнаружено тело хозяйки дома, 1939 года рождения, без признаков жизни.

В 6:40 возгорание локализовали, а в 7:33 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали, не допустив распространения пламени на все здание.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.