В Сумах пожарные ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома (видео) Сегодня, 18 февраля, в 4:27 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома по ул. Степана Бандеры в г. Сумы.

Пожар обнаружил сын хозяина, который, проснувшись, почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горение происходит на первом этаже жилого дома. Огонь охватил стены и потолок на площади до 40 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные жилого дома. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 4:49 возгорание локализовали, а в 5:06 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.