Аварийные трубопроводы в центре города хотят передать «Сумытеплоэнерго» Тепловые сети в центральной части Сум – на ул. Первомайской, Кузнечной, Анищенко, Петропавловской и т. д. – отработали уже по 40-50 лет. Их состояние – аховое, они постоянно рвутся и требуют замены. Но кто и за чей счет будет их менять?

Дело в том, что по какой-то причине внешние тепловые сети, которые проходят между домами после элеваторных узлов (смесительный узел для отопления дома, устанавливается на трубопроводе в подвале), не вошли в целостный имущественный комплекс по производству, транспортировке тепла и электроэнергии в г. Сумы (ЦИК), который находится на балансе города и передан в аренду ООО «Сумытеплоэнерго» и котельной Северного промузла. Раньше их обслуживали жэки, а теперь – управляющие компании. Понятно, что средств на их замену у компаний нет, поэтому депутатская комиссия горсовета по вопросам законности и комимущества подготовила решение, которым предложила включить данные коммуникации в ЦИК города и передать их на обслуживание ООО, пишет Ваш шанс.

На сессии Сумского горсовета 27 января этот вопрос рассматривался, но по инициативе руководства «Сумытеплоэнерго» был снят и отправлен на доработку.

Разъяснила проблему депутатам замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя:

– Чтобы принять сети в коммунальное имущество города и в дальнейшем обеспечивать бесперебойную подачу тепла потребителям, необходимо решить вопрос их замены. В тарифе «Сумытеплоэнерго» такие средства не заложены. Но пока это не будет сделано, принимать сети в собственность города и передавать нам на обслуживание – нельзя.

– Хорошо, пусть сети – бесхозные, но, если на них случается порыв, кто его ликвидирует? Разве не тепловые организации? Так почему вы не включили затраты на ремонт данных коммуникаций в инвестиционную программу? – задал вопрос депутат Евгений Косяненко.

– Во-первых, мы можем включить в программу только те объекты, которые находятся у нас на обслуживании, и во-вторых – мы и так ремонтируем аварийные сети, прежде всего магистральные. Что касается бесхозных сетей, то в городе их много. Чтобы знать ситуацию и понимать, что делать дальше, департаменту инфраструктуры необходимо создать комиссию и совместно с нами провести обследование. Нужно выяснить, сколько таких сетей, в каком они состоянии и сколько средств понадобится на приведение их в порядок. А затем уже совместно с юристами, управлением комимущества решать эту проблему.

Однако с такой позицией категорически не согласился директор департамента обеспечения ресурсных платежей горсовета Юрий Клименко. Ведь получается, что с 2005 г. «Сумытеплоэнерго» совместно с КСПУ используют данные сети, транспортируя по ним тепло, и берут за эту услугу оплату с потребителей. «А теперь в 2021 году вы говорите – сделайте сети, а потом мы их заберем на обслуживание? Логика где? Я предлагаю все же передать сети, по которым «Сумытеплоэнерго» поставляет тепло, ему же на обслуживание», – заявил чиновник.

Депутатская комиссия единогласно проголосовала за это решение. Так что, по всей вероятности, на ближайшей сессии горсовета депутатский корпус вновь попытается передать «Сумытеплоэнерго» проблемные коммуникации.