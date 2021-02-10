На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 17 февраля в 18:08 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Санаторная в с. Токари на Лебединщине.

О пожаре сообщил хозяин. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил стену на площади до 2 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 18:33 возгорание локализовали, а в 19:09 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательной печей и дымоходов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.