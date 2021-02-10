Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:47357

В Ромнах за день произошло три ДТП с травмированными

17 февраля в Ромнах в результате дорожно-транспортных происшествий три человека получили телесные повреждения, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Около 15.20 на автодороге по улице Полтавской водитель автомобиля «Фиат Добло» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Несовершеннолетнюю с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

В тот же день, в 19.00, на автомобильной дороге по улице Киевской, 42-летний водитель автомобиля «Опель Виваро» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Дэу Сенс» под управлением 37-летнего мужчины. В результате чего пассажир автомобиля «Дэу» с телесными повреждениями госпитализирован в Роменскую ЦРБ.

Около 22.00 часов на той же улице водитель автомобиля «Джили» осуществила выезд на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом. В результате женщина госпитализирована в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий и решается вопрос о возбуждении уголовных производств по данным фактам, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине снова растет число заболеваний коронавирусом: подробности
Сегодня 08:56
Треть Сум может оказаться без тепла уже послезавтра?
Вчера 17:12
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
Вчера 14:25
В Шостке пытали собаку, засунув в мешок и прокалывая вилами
Сегодня 12:05
В Шостке произошло две аварии за полчаса
Сегодня 11:57
В Ахтырке во время ликвидации пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело человека
Сегодня 11:49
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома (видео)
Сегодня 11:38
На Сумщине наркодилеру дали 6 лет за решеткой
Сегодня 11:19
В Сумах продолжаются всеукраинские соревнования по биатлону
Сегодня 11:02
Зима не перешкода: на мостовому переході поблизу КПП «Катеринівка» тривають роботи
Сегодня 11:00
В Ромнах за день произошло три ДТП с травмированными
Сегодня 10:47
Депутаты бюджетной комиссии Сумского облсовета отправили на доработку несколько областных программ
Сегодня 10:28
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
Вчера 15:32
Як організувати активний відпочинок для всієї родини
Вчера 13:21
На что жалуются украинцы Нацбанку
16.02.2021 14:10
Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
15.02.2021 13:15
Факты, которые нужно знать про синхронный перевод
15.02.2021 13:12
Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста
14.02.2021 20:50
Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
13.02.2021 08:15
Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
12.02.2021 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мавританець (Кевін Макдональд, 2021)
Мавританець (Кевін Макдональд, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.15
Потойбіччя (Торд Даніельсон, Оскар Мелландер, 2020)
Потойбіччя (Торд Даніельсон, Оскар Мелландер, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.35
Аінбо: Дух Амазонки (Richard Claus, Jose Zelada, 2021)
Аінбо: Дух Амазонки (Richard Claus, Jose Zelada, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 14.20; с 18.02.2021 - 13.55
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.55; с 18.02.2021 - 15.25
Незворотність. Повна інверсія (Гаспар Ное, 2020)
Незворотність. Повна інверсія (Гаспар Ное, 2020)
Кино Планета Кіно
19.10
Нелегалка (прем'єра на малой сцені)
Нелегалка (прем'єра на малой сцені)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Собаки
Собаки
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.