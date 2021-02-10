В Ромнах за день произошло три ДТП с травмированными 17 февраля в Ромнах в результате дорожно-транспортных происшествий три человека получили телесные повреждения, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Около 15.20 на автодороге по улице Полтавской водитель автомобиля «Фиат Добло» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Несовершеннолетнюю с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

В тот же день, в 19.00, на автомобильной дороге по улице Киевской, 42-летний водитель автомобиля «Опель Виваро» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Дэу Сенс» под управлением 37-летнего мужчины. В результате чего пассажир автомобиля «Дэу» с телесными повреждениями госпитализирован в Роменскую ЦРБ.

Около 22.00 часов на той же улице водитель автомобиля «Джили» осуществила выезд на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом. В результате женщина госпитализирована в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий и решается вопрос о возбуждении уголовных производств по данным фактам, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.