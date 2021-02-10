Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA

За весь період існування конкурс знайшов десятки тисяч прихильників та зібрав майже три тисячі історій щасливого материнства з усієї України, серед яких було визначено 75 переможниць. Цьогоріч подача історій розпочалась 10 лютого та триватиме до 14 квітня на сайті mamaroku.eva.ua.
Мама – найдорожча людина у світі! Вона завжди поруч – навчає, надихає, беззаперечно вірить у нас, а у складну хвилину - утішає та дарує підтримку. Але чи часто ми, діти, дякуємо за її любов та турботу? Аби нагадати про це українцям, Лінія магазинів EVA створила власну важливу нагороду і вже сьомий рік поспіль проводить найнатхненніший конкурс – «Мама року», щоб відшукати, нагородити і розказати про найкращих матусь з усієї країни.
Кожна мама особлива, а тому зі своєю унікальною історією материнства має можливість отримати звання найкращої в одній з 8 номінацій: «Натхнення», «Успіх», «Велике серце», «Спорт», «Сімейний затишок», «Блогер», «Супербабуся» чи «Мій дім – моя EVA». Цьогорічний конкурс розпочався 10 лютого, а подача історій триватиме до 14 квітня. Поділитися історією про себе, свою матусю, бабусю чи просто знайому, а також ознайомитися з офіційними правилами участі у конкурсі можна на сайті mamaroku.eva.ua.
Переможниці проекту вже традиційно будуть визначені шляхом онлайн-голосування та додатково у п’яти номінаціях за рекомендаціями відомих експертів. До складу кваліфікованого журі «Мама року-2021» увійшли телеведуча Валентина Хамайко, співачка Наталка Карпа, фітнес-тренерка Марина Боржемська, психолог Любов Лоріашвілі, письменниця Ірина Говоруха та директорка з маркетингу Лінії магазинів EVA Ганна Гришина.
Героїні історій-переможниць отримають титул «Мама року-2021», численні подарунки від партнерів проекту та головний приз — казковий вихідний, насичений приємними емоціями, у своєму рідному місті або найближчому обласному центрі. Найкращих матусь чекає день відпочинку у SPA-комплексі, програма перевтілень від стилістів і візажистів та професійна фотосесія. А кульмінацією проекту стане нагородження переможниць під час святкової вечері у родинному колі.
«За час існування проекту нам вдалося надихнути тисячі українських жінок ставати ще кращими, а дітей кожного дня цінувати своїх мам та проявляти свою любов до них. Ми раді бачити, що відгук аудиторії до проекту постійно зростає, і з нетерпінням чекаємо можливості зробити трішки щасливішими героїнь історій-переможниць «Мама року-2021», — поділилася Олександра Гнатик, керівниця PR-напрямку Лінії магазинів EVA.
Довідка
Щорічна премія «Мама року» від EVA присвячується дбайливим, надихаючим, гарним, стильним, успішним, добрим, енергійним і талановитим мамам. Раз на рік оголошується конкурс, в якому беруть участь жінки з усієї України. Переможниць обирають за результатами оцінки експертів та інтернет-голосування. Можна взяти участь, розказавши про себе, свою маму, дружину або подругу в одній з 8 номінацій «Натхнення», «Велике серце», «Сімейний затишок», «Спорт», «Успіх», «Супербабуся», «Блогер» та «Мій Дім – моя EVA».