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Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA

10 лютого 2021 року. Лінія магазинів EVA оголосила про старт сьомої національної премії «Мама року».

За весь період існування конкурс знайшов десятки тисяч прихильників та зібрав майже три тисячі історій щасливого материнства з усієї України, серед яких було визначено 75 переможниць. Цьогоріч подача історій розпочалась 10 лютого та триватиме до 14 квітня на сайті mamaroku.eva.ua.

Мама – найдорожча людина у світі! Вона завжди поруч – навчає, надихає, беззаперечно вірить у нас, а у складну хвилину - утішає та дарує підтримку. Але чи часто ми, діти, дякуємо за її любов та турботу? Аби нагадати про це українцям, Лінія магазинів EVA створила власну важливу нагороду і вже сьомий рік поспіль проводить найнатхненніший конкурс – «Мама року», щоб відшукати, нагородити і розказати про найкращих матусь з усієї країни.

Кожна мама особлива, а тому зі своєю унікальною історією материнства має можливість отримати звання найкращої в одній з 8 номінацій: «Натхнення», «Успіх», «Велике серце», «Спорт», «Сімейний затишок», «Блогер», «Супербабуся» чи «Мій дім – моя EVA». Цьогорічний конкурс розпочався 10 лютого, а подача історій триватиме до 14 квітня. Поділитися історією про себе, свою матусю, бабусю чи просто знайому, а також ознайомитися з офіційними правилами участі у конкурсі можна на сайті mamaroku.eva.ua.

Переможниці проекту вже традиційно будуть визначені шляхом онлайн-голосування та додатково у п’яти номінаціях за рекомендаціями відомих експертів. До складу кваліфікованого журі «Мама року-2021» увійшли телеведуча Валентина Хамайко, співачка Наталка Карпа, фітнес-тренерка Марина Боржемська, психолог Любов Лоріашвілі, письменниця Ірина Говоруха та директорка з маркетингу Лінії магазинів EVA Ганна Гришина.

Героїні історій-переможниць отримають титул «Мама року-2021», численні подарунки від партнерів проекту та головний приз — казковий вихідний, насичений приємними емоціями, у своєму рідному місті або найближчому обласному центрі. Найкращих матусь чекає день відпочинку у SPA-комплексі, програма перевтілень від стилістів і візажистів та професійна фотосесія. А кульмінацією проекту стане нагородження переможниць під час святкової вечері у родинному колі.

«За час існування проекту нам вдалося надихнути тисячі українських жінок ставати ще кращими, а дітей кожного дня цінувати своїх мам та проявляти свою любов до них. Ми раді бачити, що відгук аудиторії до проекту постійно зростає, і з нетерпінням чекаємо можливості зробити трішки щасливішими героїнь історій-переможниць «Мама року-2021», — поділилася Олександра Гнатик, керівниця PR-напрямку Лінії магазинів EVA.

 

Довідка

 

Щорічна премія «Мама року» від EVA присвячується дбайливим, надихаючим, гарним, стильним, успішним, добрим, енергійним і талановитим мамам. Раз на рік оголошується конкурс, в якому беруть участь жінки з усієї України. Переможниць обирають за результатами оцінки експертів та інтернет-голосування. Можна взяти участь, розказавши про себе, свою маму, дружину або подругу в одній з 8 номінацій «Натхнення», «Велике серце», «Сімейний затишок», «Спорт», «Успіх», «Супербабуся», «Блогер» та «Мій Дім – моя EVA».

Общество
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