На Сумщине снова растет число заболеваний коронавирусом: подробности По состоянию на 18 февраля в Сумской области 47323 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 194 человек (Белопольский р-н - 1, Великописаревский р-н - 1, Глухов - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 57, Лебедин – 10, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 3, Ахтырка - 11, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 4, Ромны - 6, Сумы - 56, Сумской р-н - 2 , Тростянецкий р-н - 16, Шостка - 13 Ямпольский р-н - 9).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 651 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Глухов - 1, Тростянецкий р-н - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44741 человек, из них за минувшие сутки - 116 (Великописаревский р-н - 2, Глухов - 4, Глуховский р-н - 1, Конотоп - 2, Кролевецкий р-н - 7, Лебедин - 9, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Ахтырка - 3, Путивльский р-н - 6, Середина-Будский р-н - 1, Сумы - 21, Тростянецкий р-н - 23 Шостка - 33, Шосткинский р-н - 2).