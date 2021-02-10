До уваги молоді Сумщини: представництво ЄС в Україні оголошує набір до Єврошколи-2021 Представництво Європейського Союзу в Україні оголошує набір студентів та випускників закладів вищої освіти на онлайн-модулі EU Study Days in Ukraine (Єврошколи), які відбудуться у березні-червні 2021 року

Проєкт створено для тих, хто поділяє європейські цінності, прагне дізнатися більше про Європейський Союз, а також для тих, хто має власні ідеї і шукає можливості втілити їх разом із однодумцями. Під час навчання у Єврошколі молодь отримає можливість зустрітися з провідними спікерами: дипломатами й експертами з ЄС та України. Формат навчальних модулів передбачає лекції, дискусії, живе спілкування, що дозволить учасникам значно покращити свої знання щодо Європейського Союзу та його співпраці з Україною.

У 2021 році заплановано 12 навчальних онлайн-модулів EU Study Days. Також учасники Єврошколи представлять власні мініпроєкти, спрямовані на просування інтересів громади, ідей європейської інтеграції, комунікацію, запобігання дезінформації тощо. Ці мініпроєкти реалізовуватимуться спільно з представниками Мереж ЄС (євроклубами, інформаційними центрами ЄС, експертами Team Europe Ukraine, випускниками EU Study Days, Erasmus+, College of Europe).

Учасниками Єврошколи-2021 можуть стати студенти та випускники українських ЗВО з усіх регіонів України передусім з таких спеціальностей: міжнародні відносини, міжнародне та європейське право, європейські студії, міжнародна економіка та торгівля, фінанси, бізнес, політологія, право, філософія, історія, соціологія, культурологія, журналістика. Крім того, взяти участь можуть студенти і випускники інших економічних або технічних спеціальностей, які цікавляться європейською інтеграцією.

Знання англійської мови є обов'язковим. Для участі у відборі потрібно до 23:00 1 березня 2021 р. заповнити заявку за посиланням http://bit.ly/EUStudyDays2021.

Відбір відбуватиметься в два етапи:

Етап перший – відбір за анкетами до 5 березня;

Етап другий – онлайн-тест з метою перевірки знань на європейську тематику, а також (у разі необхідності) онлайн-співбесіда з метою перевірки рівня володіння англійською

Переможці відбору будуть повідомлені особисто електронною поштою не пізніше 10 березня 2021.

Цього року передбачені такі навчальні модулі:

1. Взаємовідносини Україна-ЄС.

2. Основні компоненти європейської інтеграції України: імплементація Угоди про асоціацію, допомога ЄС, можливості програм ЄС.

3. Запобігання дезінформації/боротьба з фейками.

4. Цифровізація: політика ЄС, кібербезпека, цифрові права.

5. Європейські цінності та ідентичність.

6. Зелений курс та екологічна трансформація.

7. Регіональний розвиток, реформа місцевого самоврядування та децентралізація.

8. Східне партнерство.

9.Відповідь ЄС на конфлікти.

10. Міграція та управління кордонами.

11. Побудова кар’єри в ЄС: навички та можливості.

12. Інформаційна та комунікаційна політики.

Довідково: EU Study Days in Ukraine – освітній проєкт Представництва Європейського Союзу в Україні, започаткований у 2013 році. Мережа випускників налічує вже понад 1400 осіб. Проєкт має на меті розвиток мережі випускників, які цікавляться питаннями європейської інтеграції й спільно реалізовують власні ініціативи у різних сферах діяльності. EU Study Days допомагає знаходити однодумців, які бачать розвиток України як європейської держави.