До уваги сумчан: Український культурний фонд запрошує до участі в Business Culture Hub

Головна тема зустрічі – як діджиталізувати культурну сферу в Україні. У режимі онлайн будуть презентовані кейси бізнесу та креативних інституцій із діджиталізації культурних проєктів.

Також будуть розглядатися переваги використання технологій VR та AR технологій, як здійснювати перехід в онлайн, обговорюватиметься загальна ситуація щодо діджиталізації культурної сфери в Україні.

Разом із представниками Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства культури та інформаційної політики України будуть обговорюватися етапи та тенденції діджиталізації в Україні та її вплив на розвиток культурного сектору України. Про досвід у розробці діджитал-кейсів задля підтримки культури розповідатимуть представники компаній SoftServe та Visa. Представники проєктів: Чарівний світ.UA, Tukoni, Open Theater,“Пізнай Ужгород”, “Кишенькова країна”, розкажуть про те, як використати державну підтримку для старту і залучення бізнес-партнерів для подальшого розвитку.

Зареєструватися для участі в онлайн-зустрічі можна за цим посиланням.



Пряма трансляція заходу відбуватиметься на сторінках Центр «Розвиток КСВ» та Український культурний фонд у мережі Facebook.