Депутаты бюджетной комиссии Сумского облсовета отправили на доработку несколько областных программ Более 10 вопросов повестки дня рассмотрели депутаты Сумского областного совета, входящих в комиссию по вопросам бюджета 17 февраля.

Областные избранники не поддержали внесение изменений в Комплексную программу социальной защиты населения на 2017-2021 годы и областную программу осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на 2016-2020 годы. Ход выполнения Программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сумской области на 2020-2023 годы комиссия вообще признала неудовлетворительной.

Зато областные парламентарии согласовали изменения в программу «Образование Сумщины в 2019-2021 годах», в Региональную целевую программу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2019-2021 годы. Поддержали проект решения «О Региональной программе молодежного жилищного кредитования на 2021-2023 годы в Сумской области», проект «Программы развития физической культуры и спорта в Сумской области на 2021-2024 годы», проект изменений в бюджет и распределение объема субвенций местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Относительно всех вопросов повестки дня шли острые дискуссии. Начальник Департамента социальной защиты населения Михаил Дубровский рассказал, что в рамках программы соцзащиты населения предусмотрены средства на проведение мероприятий для лиц с инвалидностью, социальной поддержки участников АТО, участников боевых действий на территории других государств, чернобыльцев, чествование лиц, достигших 100-летнего возраста и пр.

Депутат Татьяна Сизон акцентировала внимание, что в программе прописаны только мероприятия, но нет конкретной действенной помощи этим категориям лиц. По мнению Никиты Бани данная программа вынесена «для галочки», а не для улучшения жизни социально незащищенных лиц. Областные избранники отметили, что задачей депутатов является пересмотр бюджета в разрезе программ, но конкретные предложения должны поступать от Департамента. Их члены комиссии не услышали, поэтому программу не поддержали, рекомендовав ее доработать.

Так же не согласились областные парламентарии и с изменениями в Программу осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на 2016-2020 годы.

Глава комиссии Евгений Южаков обратил внимание, что действие программы должно закончиться в прошлом году, а с текущего внедриться новую. Департамент не имеет права пользоваться старой программой. Также избранники отметили, что, во-первых, им не было предоставлено полной и исчерпывающей информации относительно изменений к документу. Во-вторых, есть 4 млн грн задолженности перед перевозчиками за 2020 год, и как эта задолженность будет погашаться, точно не известно. В-третьих, стоимость компенсации перевозчикам была рассчитана еще по старым тарифам проезда, что будет означать очередной рост долгов перед перевозчиками. Кроме того, если профинансировать программу в объеме 8 млн грн, как говорится в документе, и 4 миллиона гривен отдать на задолженность, то она снова будет не эффективной.

Программа должна быть реальной и работать для льготной категории населения, сошлись во мнении депутаты. Они отметили, что до пленарного заседания есть время, поэтому готовы еще раз вернуться к ее рассмотрению. Но с учетом всех предложений и недостатков, на которые обратили внимание областные избранники.

Еще два вопроса были сняты с повестки дня, поскольку департаменты облгосадминистрации не подготовили, а затем и не предоставили на рассмотрение депутатов проект решения «О внесении изменений в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2019 и последующие 2020-2021 программные годы» и согласование Перечня объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 год, пишет сайт облсовета.