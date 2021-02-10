Программа развития автодорог на Сумщине выполняется на «двойку» Ход выполнения Программы развития автомобильных дорог в Сумской области депутаты облсовета признали неудовлетворительным.

Ход выполнения Программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сумской области на 2020-2023 годы депутаты бюджетной комиссии Сумского областного совета признали неудовлетворительной.

Обо всех мероприятиях, которые проводились в рамках этой программы, рассказал директор Департамента развития инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко.

Он отметил, что по состоянию на начало года сеть автомобильных дорог общего пользования в Сумской области составляет 7219,8 километра. Из них дороги государственного значения - 2084,5 км, местного значения - 5135,3 км. Также в области 498 мостов общей протяженностью 14,2 км.

В 2020 году сумма субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования составляла 866,7 млн грн. Работы выполнены почти на 98% от общей суммы финансирования.

В целом текущим средним ремонтом отремонтировано почти 60 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный и текущий ремонт проведен на 140,5 тыс. квадратных метров улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

Депутаты выслушали доклад, приняли информацию к сведению и высказали свои замечания.

Свою позицию высказали депутаты Николай Войтенко, Валерий Волков, Дмитрий Ефименко. Они отмечали, что так и не был сформирован дорожный фонд. Не был согласован с депутатским корпусом перечень дорог для ремонта, а затем проведен не пропорционально протяженности дорог в регионах. Работы выполнены не на 100%. Условия ремонтов не соблюдены. Перечень дорог формировался с нарушениями. И это еще не полный перечень замечаний.

Поэтому областные избранники признали выполнение Программы неудовлетворительной и пожелали областной государственной администрации в текущем году соблюдать требования программы, пишет сайт облсовета.