У Шостці створюють музей Скоропадського

Про це стало відомо під час круглого столу. Участь у ньому взяли краєзнавці, музейники, бібліотекарі.
Історія Гамаліївського монастиря нерозривно пов'язана з ім'ям Івана Скоропадського, який проголосив себе покровителем обителі. Тому Харлампіївський монастир вже зараз перетворюють на туристичну перлину Шосткинської громади. Облаштування музею Скоропадського на базі бібліотеки – це, так би мовити, анонс створення у майбутньому великого музею. Цю ідею не один рік виношує Олена Чанцева-Коваленко, голова Шосткинського відокремленого підрозділу Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.
"Ми починаємо з такої краплинки. У нас будуть раритетні речі про монастир. Наприклад, лампадки того часу. Ми й надалі будемо збирати старовинні речі. Нам з Києва передадуть погруддя Скоропадських, книжки", - зазначила вона.
Наразі проведена етнографічна експедиція. Мешканці села Гамаліївка передали свої родинні реліквії, частина з яких стане експозицією новоствореного музею.
Зараз роздумують як популяризувати монастир серед населення. Зокрема пропонується створити історичну майстерню, або зробити 3Д-експозицію зі старовинних фото. Це була перша така зустріч мета якої обговорити подальші напрямки роботи та бачення того, яким має бути майбутній музей, пише shostkanews.city.