У Шостці створюють музей Скоропадського

Про це стало відомо під час круглого столу. Участь у ньому взяли краєзнавці, музейники, бібліотекарі.

Історія Гамаліївського монастиря нерозривно пов'язана з ім'ям Івана Скоропадського, який проголосив себе покровителем обителі. Тому Харлампіївський монастир вже зараз перетворюють на туристичну перлину Шосткинської громади. Облаштування музею Скоропадського на базі бібліотеки – це, так би мовити, анонс створення у майбутньому великого музею. Цю ідею не один рік виношує Олена Чанцева-Коваленко, голова Шосткинського відокремленого підрозділу Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

"Ми починаємо з такої краплинки. У нас будуть раритетні речі про монастир. Наприклад, лампадки того часу. Ми й надалі будемо збирати старовинні речі. Нам з Києва передадуть погруддя Скоропадських, книжки", - зазначила вона.

Наразі проведена етнографічна експедиція. Мешканці села Гамаліївка передали свої родинні реліквії, частина з яких стане експозицією новоствореного музею.

Гетьмана Івана Скоропадського поховали в склепі Харлампіївської церкви. Тут покояться інші члени його родини. Це єдине родинне поховання гетьманів, що збереглось в Україні.

Наразі планується зйомка документального фільму з поїздкою до Цюриху у Швейцарію. Там мешкають останні дві доньки Павла Скоропадського. "Планується перевезти до Шостки з Німеччини прах Скоропадського. Але, щоб його перевозити треба мати куди. Тому запрацював заповідник «Державотворці Сіверщини». Наступний крок – ми дуже чекаємо на утворення його адміністрації", - повідомила Олена Чанцева-Коваленко.

Зараз роздумують як популяризувати монастир серед населення. Зокрема пропонується створити історичну майстерню, або зробити 3Д-експозицію зі старовинних фото. Це була перша така зустріч мета якої обговорити подальші напрямки роботи та бачення того, яким має бути майбутній музей, пише shostkanews.city.