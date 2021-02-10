Митинг железнодорожников: сумчане не ездили на акцию протеста в Киев От Сумской дирекции железнодорожных перевозок на митинг против реформирования «Укрзалізниці» представители не ездили.

Об этом рассказали работники вокзала. И это подтвердила по телефону глава местной профсоюзной организации Елена Трофименко. Ее самой на митинге тоже не было, пишет Суспільне.

О митинге железнодорожников и транспортных строителей под Кабмином, говорят на вокзале, узнали из социальных сетей.

В столице митинговали, потому что не согласны с реформой «Укрзалізниці», которая, по их словам, не учитывает интересы работников. Также митинговали из-за отсутствия отдельных выплат, предусмотренных им трудовым договорам, вероятные сокращения и нарушения руководством собственных обещаний по повышению заработной платы.

Среди организаторов митинга - профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины и профсоюз «Синдикат». О том, как реформирование может отразиться на Сумщине, рассказал кандидат экономических наук и представитель Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры Дмитрий Власенко, который живет и работает в Конотопе.

«У нас тоже есть такие слухи, что их будут сокращать, потому что было 20 поездов, осталось два. Зачем нужны эти билетные кассиры? То есть у нас тоже кулуарно многое обсуждают, но те железнодорожники, что еще хотят работать, они молчат. структура «Укрзалізниці» организационная, руководящая, она очень раздута. Во-первых, нужно уменьшить численность руководящего аппарата, их очень много, а потом уже смотреть, что делать с работниками», - говорит Дмитрий Власенко.