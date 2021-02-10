Между желтой и оранжевой: с понедельника Сумщина может оказаться на грани двух карантинных зон С 24 февраля в Украине, в том числе и на Сумщине, начнет действовать адаптивный карантин.

То есть регионы опять поделят на четыре зоны по уровню эпидемической ситуации: зеленые, желтые, оранжевые и красные. Сумщина с понедельника может оказаться между желтой и оранжевой зонами, рассказал директор областного лабораторного центра Владимир Збаражский, пишет Суспільне.

«Сумская область течение последних трех недель находится в благоприятных условиях. На графике «Динамики заболеваемости населения области по каждой неделе», начиная с 22 января и по сей день (17 февраля) - у нас заболеваемость значительно ниже, чем по Украине», - отметил директор лабцентра.

По его словам, для Сумщины возможна ситуация 50 на 50. То есть 50% у нас желтый уровень, и около 50% - оранжевый. Также, по словам Збаражского, то в какой цвет «покрасят» Сумщину будет зависеть от уровня заболеваемости в течение следующих 5 дней. Согласно этим цифрам и вычислят, какой уровень заболеваемости, и какая будет зона.