Губернатор Сумщины второй в Украине по зарплате Портал «Слово и дело» предлагает посмотреть, сколько нынешние и уже бывшие руководители обладминистраций заработали в январе.

Самая высокая зарплата в прошлом месяце была начислена главе Луганской ОГА Сергею Гайдаю – 86 тыс. 848 грн. На втором месте – глава Сумской ОГА Василий Хома, пребывающий в должности с 23 ноября 2020 года, в январе получил начисления в сумме 76 тыс. 252 грн.

В среднем главы ОГА в январе заработали 46 тысяч гривен. Самая скромная зарплата чуть больше 20 тыс. грн была у вр.и.о главы Черкасской, глав Черниговской и Донецкой обладминистраций.

Напомним: Роман Грищенко, который был главой ОГА до г-на Хомы за 8 месяцев заработал 434 тыс. грн, то есть больше 50 тыс. грн в месяц