«Сумыгазсбыт» насчитал абонентам лишние средства за не потребленный газ Графа «перерасчет» появилась в январских платежках абонентов ООО «Сумыгазсбыт».

Отдельным из них насчитали избыточные около полутысячи гривен. В компании объясняют - произошла ошибка. Как потребителям действовать в таких случаях, далее в материале Суспільного.

В платежке от «Сумыгазсбыта» за январь, которую получила Наталия, кроме указанной суммы за потраченные кубометры газа, появился пункт - перерасчет. Согласно которому женщина якобы должен заплатить еще 500 гривен.

«Или это в январе, или это за прошлый год - ничего не написано, просто указана сумма, которая добавлена к общей суммы об уплате. Я позвонила контроллеру. Она не предоставила разъяснений, сказала, что это возможно перерасчет разницы между 9,90 и 6,99 грн, как указано в квитанции. По сути, я ей поверила, и готова была оплатить эту сумму, но начала дальше звонить и оказалось, что такая сумма 503 грн 28 коп., как у меня - у моей мамы, хотя она использовала больше кубов природного газа, чем я», - рассказала Наталья Панченко.

Такую же платежку с пересчетом в 500 гривен получил лебединец Михаил Синьков, указанную сумму, человек говорит - не платил.

«Только в этом месяце пришел перерасчет, но я на телефон получил СМС, и там именно указанная сумма без переплаты, поэтому я так и заплатил», - говорит абонент «Сумыгазсбыта» Михаил Синьков.

Еще одна потребительница газа от «Сумыгазсбыта» Людмила Харитонова говорит, что у нее средства вычитаются автоматически и лишние также сняло.

«У меня «Ощадбанк» высчитывает средства. Платежка пришла, перечислили вместе с переплатой», - говорит женщина.

В «Сумыгазсбыте» называют эту ситуацию ошибкой и советуют не платить. Если же средства таки перечислили, - их зачислят как переплату за февраль, или можно обратиться в отделение и вернуть их.

«Мы сейчас выясняем, почему так произошло. Клиентов приглашаем на сверку клиентского центра или наших контактных точек. Также, возможно, рассчитать самостоятельно сумму к оплате исходя из фактически потребленного газа за январь и цены природного газа 6,99 грн. Также, можно воспользоваться любым онлайн сервисом 104.UA, будь то личный кабинет или мобильное приложение», - отметила начальница отдела продаж физическим лицам ООО «Сумыгазсбыт» Ольга Федоренко.

«Сумыгазсбыт» в Сумской области обслуживает около 380 тыс. потребителей. Скольким из них пришла платежка с переплатой, на предприятии пока не выяснили.