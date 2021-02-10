Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:48373

«Сумыгазсбыт» насчитал абонентам лишние средства за не потребленный газ

Графа «перерасчет» появилась в январских платежках абонентов ООО «Сумыгазсбыт».

Отдельным из них насчитали избыточные около полутысячи гривен. В компании объясняют - произошла ошибка. Как потребителям действовать в таких случаях, далее в материале Суспільного.

В платежке от «Сумыгазсбыта» за январь, которую получила Наталия, кроме указанной суммы за потраченные кубометры газа, появился пункт - перерасчет. Согласно которому женщина якобы должен заплатить еще 500 гривен.

«Или это в январе, или это за прошлый год - ничего не написано, просто указана сумма, которая добавлена к общей суммы об уплате. Я позвонила контроллеру. Она не предоставила разъяснений, сказала, что это возможно перерасчет разницы между 9,90 и 6,99 грн, как указано в квитанции. По сути, я ей поверила, и готова была оплатить эту сумму, но начала дальше звонить и оказалось, что такая сумма 503 грн 28 коп., как у меня - у моей мамы, хотя она использовала больше кубов природного газа, чем я», - рассказала Наталья Панченко.

Такую же платежку с пересчетом в 500 гривен получил лебединец Михаил Синьков, указанную сумму, человек говорит - не платил.

«Только в этом месяце пришел перерасчет, но я на телефон получил СМС, и там именно указанная сумма без переплаты, поэтому я так и заплатил», - говорит абонент «Сумыгазсбыта» Михаил Синьков.

Еще одна потребительница газа от «Сумыгазсбыта» Людмила Харитонова говорит, что у нее средства вычитаются автоматически и лишние также сняло.

«У меня «Ощадбанк» высчитывает средства. Платежка пришла, перечислили вместе с переплатой», - говорит женщина.

В «Сумыгазсбыте» называют эту ситуацию ошибкой и советуют не платить. Если же средства таки перечислили, - их зачислят как переплату за февраль, или можно обратиться в отделение и вернуть их.

«Мы сейчас выясняем, почему так произошло. Клиентов приглашаем на сверку клиентского центра или наших контактных точек. Также, возможно, рассчитать самостоятельно сумму к оплате исходя из фактически потребленного газа за январь и цены природного газа 6,99 грн. Также, можно воспользоваться любым онлайн сервисом 104.UA, будь то личный кабинет или мобильное приложение», - отметила начальница отдела продаж физическим лицам ООО «Сумыгазсбыт» Ольга Федоренко.

«Сумыгазсбыт» в Сумской области обслуживает около 380 тыс. потребителей. Скольким из них пришла платежка с переплатой, на предприятии пока не выяснили.

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Треть Сум может оказаться без тепла уже послезавтра?
Сегодня 17:12
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
Сегодня 14:25
На Сумщине еще 67 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:33
Между желтой и оранжевой: с понедельника Сумщина может оказаться на грани двух карантинных зон
Сегодня 19:40
Губернатор Сумщины второй в Украине по зарплате
Сегодня 19:04
«Сумыгазсбыт» насчитал абонентам лишние средства за не потребленный газ
Сегодня 18:48
Сумские биатлонисты провалили индивидуальную гонку на чемпионате мира
Сегодня 18:31
В центре Сум снова ДТП (видео)
Сегодня 18:03
Житель Бурыни предлагал полицейскому взятку
Сегодня 17:58
Лучшим среди украинцев на Кубке IBU был уроженец Сумщины
Сегодня 17:32
Обеспеченность больных сахарным диабетом инсулином на Сумщине составляет менше 80% от потребности
Сегодня 17:22
Громада з Сумщини стала найкращою в Україні
Сегодня 16:59
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
Сегодня 15:32
Як організувати активний відпочинок для всієї родини
Сегодня 13:21
На что жалуются украинцы Нацбанку
Вчера 14:10
Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
15.02.2021 13:15
Факты, которые нужно знать про синхронный перевод
15.02.2021 13:12
Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста
14.02.2021 20:50
Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
13.02.2021 08:15
Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
12.02.2021 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Аінбо: Дух Амазонки (Richard Claus, Jose Zelada, 2021)
Аінбо: Дух Амазонки (Richard Claus, Jose Zelada, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 14.20; с 18.02.2021 - 13.55
Захисник (Роберт Лоренц, 2021)
Захисник (Роберт Лоренц, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.45
Фатальна зустріч (Деон Тейлор, 2021)
Фатальна зустріч (Деон Тейлор, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.50
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.55; с 18.02.2021 - 15.25
Дзвінок на той світ (Тімоті Вудворд мол., 2020)
Дзвінок на той світ (Тімоті Вудворд мол., 2020)
Кино Планета Кіно
21.10
Проклятий будинок 4 (Фіона Уоттс, Тобі Уоттс, 2020)
Проклятий будинок 4 (Фіона Уоттс, Тобі Уоттс, 2020)
Кино Планета Кіно
21.00
Любов - це ... (кіножурнал до Дня Всіх Закоханих)
Любов - це ... (кіножурнал до Дня Всіх Закоханих)
Кино Планета Кіно
19.20
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.