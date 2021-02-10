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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонисты провалили индивидуальную гонку на чемпионате мира

Чемпионат мира-2021 в словенской Поклюке продолжился сегодня индивидуальной гонкой у мужчин.

Тренерский штаб нашей команды сделал ставку на поздние стартовые номера – с расчетом на то, что трассу будет подмораживать. Потому «закрывать» первую группу был отправлен уроженец Сумщины Артем Тищенко, целенаправленно готовившийся именно к этой гонке на чемпионате. Сверхвысоких скоростей от Артема ждать было наивно, потому расчет нашего снайпера был именно на огневые рубежи. Можно сказать, что с программой-минимум Артем справился: четыре огневых рубежа он провел всего с одним промахом. Но этого не хватило даже для того, чтобы заработать кубковые очки – уж слишком низкой была скорость на дистанции, и финишировал Тищенко 44-м, пишет biathlon.com.ua.

Главной же ставкой на эту гонку в составе нашей сборной еще до старта назывался Артем Прима. И самый опытный из украинцев на чемпионате мира сполна оправдал авансы! До заключительной стрельбы украинец и вовсе был на ближних подступах к пьедесталу почета. Но минута штрафа в решающей стойке вынудила на последнем круге работать для достижения чуть более скромной цели – попадания в топ-десятку. Зато на последнем круге Артем показал себя с самой лучшей стороны и в борьбе с немцем Романом Реесом, чехом Ондржеем Моравецом и болгарином Владимиром Илиевым отвоевал девятое место в гонке. Очередной классный результат Примы в феврале!

Дмитрий Пидручный нелюбимую индивидуалку бежал в первую очередь не ради медали, а для набора кубковых очков, недостающих для попадания в масс-старт. Но нелюбовь к длинной дистанции оказалась сильнее. По чистой скорости Дмитрий был рядом с десяткой быстрейших среди всех соперников, а вот на огневых рубежах допускал непозволительно много штрафа – всего в гонке у него шесть промахов и место за пределами зачетной зоны – 67-е. Два из этих шести были лишними… На масс-старт Пидручный остается в статусе запасного. Как и сумчанин Богдан Цымбал, который сегодняшний старт по решению тренеров пропустил ради подготовки к эстафете.

Сумчанин Антон Дудченко получил последний, 101-й стартовый номер, но стать джокером в этой гонке у нашего спортсмена не получилось. Три минуты штрафа также оставили Антона за пределами кубковых очков – 46-м.

Ну а золото чемпионата завоевал Стурла Легрейд – настоящий король индивидуальных гонок в нынешнем сезоне! Напомним, до этого норвежец стал победителем в этой дисциплине в Контиолахти и вторым – в Антхольце. Сегодня Легрейд идеально прошел все огневые рубежи, и даже уступая по скорости нескольким соперникам, сумел добытый в стрельбе перевес довезти до финиша! Накануне чемпионата Стурал говорил, что мечтает хотя бы об одной личной медали. Сегодня она есть, и сразу золотая!!! А в «довесок» к титуле чемпионат мира Легрейд получил и Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках! Вот это ворвался человек в элиту в первом полном сезоне!!!

Не менее значимого успеха добился завоевавший серебро Арнд Пайффер. Причем значимость этой медали – не только для самого Арнда, но и для всей сборной Германии, которая в первую неделю чемпионата осталась без наград. Надо было видеть реакцию тренера бундестим, когда Пайффер закрывал 20-ю из 20-ти мишеней. ) На финише между немцем и победившим норвежцем осталась дистанция в 17 секунд. Бронза также уезжает в Норвегию – ее обладателем стал Йоханнес Дале, который был побыстрее Легрейда с Пайффером, но рубежи провел с грузом одной штрафной минуты.

Лидер общего зачета Йоханнес Бё в очередной раз остался без медали. На этот раз помешали два промаха. Да и на финише он уступил Кантену Фийону-Майе – на тот момент это еще была борьба на место на подиуме. Но в итоге француз остался четвертым, а норвежец – пятым. Тем не менее, в Кубке мира у Бё-младшего по-прежнему солидный 58-очковый отрыв от Стурла Легрейда. А Кантен потихоньку подбирается к борьбе за третью позицию: Тарьея Бё он сегодня уже обошел, а от идущего третьим Йоханнеса Дале француза отделяет 36 баллов.

Произошла и смена лидера в украинской команде. Артем Прима ворвался в топ-тридцатку на 28-й позиции, опередив на две строчки Дмитрия Пидручного. В Кубке наций наша команда также поднялась на одно место, обойдя соседей из Беларуси – теперь наши парни восьмые в командном зачете.

Ну а завтра соревнования в Поклюке продолжатся смешанной эстафетой.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1.  Стурла Легрейд (0+0+0+0)  49:27,6

2.  Арнд Пайффер (0+0+0+0)  +16,9

3.  Йоханнес Дале (0+1+0+0)  +40,9

...

9.  Артем Прима (0+0+0+1)  +2:31,2

44.  Артем Тищенко (0+0+0+1)  +5:13,7

46.  Антон Дудченко (0+2+0+1)  +5:18,6

67.  Дмитрий Пидручный (1+2+2+1)  +6:40,2

Спорт
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