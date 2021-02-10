Лучшим среди украинцев на Кубке IBU был уроженец Сумщины Первый соревновательный день четвертого этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли продолжился короткой индивидуальной гонкой у мужчин.

Открывал мужскую гонку уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, стартовавший под первым номером. К сожалению, ход Руслана был отнюдь не первым… Три стрельбы спортсмен прошел без промахов и лишь на первой стойке один выстрел послал мимо. Успешная стрельба, видимо, придала Ткаленко сил, и четвертый и пятый круги он прошел быстрее всех украинцев, стартовавших сегодня. Итоговый результат Руслана – 12 место - сегодня стал лучшим для нашей мужской команды, пишет biathlon.com.ua.

На десяток участников позже на дистанцию отправился второй представитель Сумщины - Андрей Доценко. Скоростью Андрей на лыжне поначалу выглядел лучше Руслана, а вот такой же качественной стрельбы ему не удалось показать - на всех рубежах, кроме первого, Доценко не закрыл по одной мишени. И хоть в короткой индивидуальной гонке штраф за промах меньше – 45 секунд, но суммарно отставание вышло достаточно большим.

Ямпольчанин Денис Насыко и Тарас Лесюк из семерых украинских мужчин в этой гонке были самыми быстрыми на разгоне. Но если Тарас при этом был еще и максимально точным на первых трех рубежах, то Денис там ошибался по разу. А вот на заключительной стрельбе обоим не удалось закрыть сразу две мишени. Со второй половины дистанции у Лесюка, к тому же, еще и немного начала падать скорость хода. Тем не менее, Тарас показал 18-ый итоговый результат. А Денис Насыко стал лучшим среди всех участников гонки по скорости стрельбы.

Сергей Телень, Руслан Бригадир и Виталий Труш, к сожалению, сегодня не отличались ни особой скоростью на лыжне, ни точностью на рубеже, и заняли места за пределами шестого десятка.

Победу же в гонке праздновал россиянин Никита Поршнев. Немец Юстус Штрелов и норвежец Эндре Стрёмсхейм составили ему компанию на подиуме.

Индивидуальная гонка (короткая). Мужчины

1. Никита Поршнев (0+0+0+0) 39:22,2

2. Юстус Штрелов (0+1+0+0) +13,6

3. Эндре Стрёмсхейм (0+0+1+1) +15,7

...

13. Руслан Ткаленко (0+1+0+0) +59,6

19. Тарас Лесюк (0+0+0+2) +1:47,4

24. Андрей Доценко (0+1+1+1) +2:20,5

34. Денис Насыко (1+1+1+2) +3:06,5

69. Сергей Телень (0+1+2+0) +5:31,8

70. Руслан Бригадир (2+0+2+1) +5:33,8

73. Виталий Труш (2+2+0+2) +5:51,4