Обеспеченность больных сахарным диабетом инсулином на Сумщине составляет менше 80% от потребности На сегодняшнем заседании бюджетной комиссии областные депутаты подробно рассмотрели вопрос увеличения объемов расходов общего фонда на сумму 2,246 млн грн на обеспечение лечения больных сахарным диабетом инсулином и несахарным диабетом десмопрессином в период с 1 января по 30 июня текущего года.

По словам директора управления здравоохранения Сумской ОГА Сергея Бутенко, 21,746 млн грн средств государственной субвенции будут распределены в ОТГ согласно количеству больных. Еще 300 тыс. грн будут предоставлены областной клинической больнице для ургентных больных, нуждающихся в инсулиновом лечении.

«В текущем году обеспеченность инсулином составляет 79% от потребности, в отличие от лет прошлых, когда цифры едва доходили до 30-40%, - сообщил Сергей Бутенко. - Эти средства рассчитаны на первое полугодие, поскольку с июля планируется введение электронных рецептов на инсулин. Аптекам средства будет перечислять НСЗУ, а больные будут получать лекарства бесплатно».

Также, по словам главного медика области к участию в финансировании закупок препаратов для больных сахарным диабетом будут приобщатmся и местные бюджеты ОТГ.

Первый заместитель главы облсовета Александр Стрельченко предложил подготовить обращение в Кабинет Министров Украины, чтобы Сумщине стопроцентно были предоставлены средства на потребности в лечении больных сахарным диабетом. Депутаты эту инициативу поддержали, как и вопрос в целом, сообщает сайт облсовета.