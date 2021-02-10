Треть Сум может оказаться без тепла уже послезавтра?

По состоянию на 01.02.2021 задолженность АО «Сумское НПО» перед АО «Сумыоблэнерго» за услуги по распределению электроэнергии составляет более 3 млн грн. Отключение запланировано на пятницу, 19 февраля, с 09.00.
Все потребление электроэнергии АО «Сумское НПО» в декабре 2020 года и январе 2021 года осуществлялось Котельной Северного промузла, которая подает тепло и горячую воду значительной части г. Сумы.
Понимая, что жители г. Сумы не должны быть заложниками нерешенных финансовых вопросов и бездействия руководства АО «Сумское НПО», АО «Сумыоблэнерго» неоднократно продляло срок уплаты за предоставленные услуги, но тщетно.
АО «Сумыоблэнерго» оказалось в крайне критической финансово-экономической ситуации. Отсутствие средств на пополнение аварийного запаса, выполнение капитальных ремонтов могут привести к снижению уровня технической эксплуатации объектов электрических сетей и, как следствие, к полному коллапсу всей инфраструктуры области.
К сожалению, в данной ситуации нет других мер воздействия, чем предусмотренные действующим законодательством, а именно - прекращение предоставления услуг по распределению электрической энергии АО «Сумское НПО».
Учитывая социальное напряжение и сложную ситуацию, которая может привести к отключению Котельной в зимний период, АО «Сумыоблэнерго» обратилось с просьбой оказать содействие в решении вопроса уплаты задолженности АО «Сумское НПО» к заместителю главы Сумской ОГА, городскому голове г. Сумы, начальнику Управления Госэнергонадзора Украины в Сумской области, начальнику Управления ГСЧС Украины в Сумской области.
АО «Сумыоблэнерго» сообщает о персональной ответственности руководства АО «Сумское НПО» за последствия, связанные с частичным или полным прекращением электроснабжения.