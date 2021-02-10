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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:12233

Треть Сум может оказаться без тепла уже послезавтра?

АО «Сумыоблэнерго» намерено прекратить распределение электроэнергии АО «Сумское НПО» за долги.

По состоянию на 01.02.2021 задолженность АО «Сумское НПО» перед АО «Сумыоблэнерго» за услуги по распределению электроэнергии составляет более 3 млн грн. Отключение запланировано на пятницу, 19 февраля, с 09.00.

Все потребление электроэнергии АО «Сумское НПО» в декабре 2020 года и январе 2021 года осуществлялось Котельной Северного промузла, которая подает тепло и горячую воду значительной части г. Сумы.

Понимая, что жители г. Сумы не должны быть заложниками нерешенных финансовых вопросов и бездействия руководства АО «Сумское НПО», АО «Сумыоблэнерго» неоднократно продляло срок уплаты за предоставленные услуги, но тщетно.

АО «Сумыоблэнерго» оказалось в крайне критической финансово-экономической ситуации. Отсутствие средств на пополнение аварийного запаса, выполнение капитальных ремонтов могут привести к снижению уровня технической эксплуатации объектов электрических сетей и, как следствие, к полному коллапсу всей инфраструктуры области.

К сожалению, в данной ситуации нет других мер воздействия, чем предусмотренные действующим законодательством, а именно - прекращение предоставления услуг по распределению электрической энергии АО «Сумское НПО».

Учитывая социальное напряжение и сложную ситуацию, которая может привести к отключению Котельной в зимний период, АО «Сумыоблэнерго» обратилось с просьбой оказать содействие в решении вопроса уплаты задолженности АО «Сумское НПО» к заместителю главы Сумской ОГА, городскому голове г. Сумы, начальнику Управления Госэнергонадзора Украины в Сумской области, начальнику Управления ГСЧС Украины в Сумской области.

АО «Сумыоблэнерго» сообщает о персональной ответственности руководства АО «Сумское НПО» за последствия, связанные с частичным или полным прекращением электроснабжения.

Общество
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