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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:043

Сумський Центр дозвілля молоді запрошує молодь відвідати «Живу бібліотеку»

Міський центр дозвілля молоді в форматі «живої бібліотеки» розкаже молоді про те, яким чином карантин впливає на її права та свободи.

До участі запрошується молодь міста віком від 18 до 35 років. «Жива бібліотека» від ЦДМу – чудова можливість поспілкуватися у неформальній обстановці з цікавими спікерами та дізнатися про те, як COVID-19 вплинув на життя у певних сферах.

Поліна УВАРОВА – «щедрий турагент», сумська блогерка і мандрівниця, розповість про те, як карантинні обмеження вплинули на туристичний світ, яким чином, навіть у таких умовах, можна подорожувати; Олена ДІБРОВА – операційна медична сестра операційного відділення КНП «Сумська міська клінічна лікарня», розкаже про те, як COVID-19 торкнувся права сумчан на медичну допомогу; Тетяна ХАРЧЕНКО – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту СНАУ поділиться інформацією про ZOOM, Google Meet та інші інновації у сфері освіти та вплив карантину на її якість.
Проєкт відбудеться 25 лютого 2021 року з 17:00 до 19:00 у приміщенні центру дозвілля молоді за адресою: вул. Леваневського, 26.
Участь у тренінгу безплатна, але необхідно попередньо зареєструватися через онлайн-анкету за цим посиланням.

Організатори забезпечують учасників кава-паузою. Кількість учасників обмежена!
У разі виникнення будь-яких питань можна звернутися до організаторів за номером телефону: (050)4078047 – Валерія.

Жива книга «Будь активним» проводиться в рамках проєкту «Підвищення обізнаності молоді про права людини у молодіжній сфері як відповідь на COVID-19 у Сумській області» реалізується Center for Euroinitiatives у партнерстві з управлінням молоді та спорту обласної державної адміністрації за підтримки Європейського молодіжного фонду.

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