Сумський Центр дозвілля молоді запрошує молодь відвідати «Живу бібліотеку»

До участі запрошується молодь міста віком від 18 до 35 років. «Жива бібліотека» від ЦДМу – чудова можливість поспілкуватися у неформальній обстановці з цікавими спікерами та дізнатися про те, як COVID-19 вплинув на життя у певних сферах.

Поліна УВАРОВА – «щедрий турагент», сумська блогерка і мандрівниця, розповість про те, як карантинні обмеження вплинули на туристичний світ, яким чином, навіть у таких умовах, можна подорожувати; Олена ДІБРОВА – операційна медична сестра операційного відділення КНП «Сумська міська клінічна лікарня», розкаже про те, як COVID-19 торкнувся права сумчан на медичну допомогу; Тетяна ХАРЧЕНКО – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту СНАУ поділиться інформацією про ZOOM, Google Meet та інші інновації у сфері освіти та вплив карантину на її якість.

Проєкт відбудеться 25 лютого 2021 року з 17:00 до 19:00 у приміщенні центру дозвілля молоді за адресою: вул. Леваневського, 26.

Участь у тренінгу безплатна, але необхідно попередньо зареєструватися через онлайн-анкету за цим посиланням.

Організатори забезпечують учасників кава-паузою. Кількість учасників обмежена!

У разі виникнення будь-яких питань можна звернутися до організаторів за номером телефону: (050)4078047 – Валерія.

Жива книга «Будь активним» проводиться в рамках проєкту «Підвищення обізнаності молоді про права людини у молодіжній сфері як відповідь на COVID-19 у Сумській області» реалізується Center for Euroinitiatives у партнерстві з управлінням молоді та спорту обласної державної адміністрації за підтримки Європейського молодіжного фонду.