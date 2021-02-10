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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Громада з Сумщини стала найкращою в Україні

Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» представив триста кращих малих та середніх України громад (до 150 тис. мешканців) станом на 01.01.2021 відповідно до «Всеукраїнського рейтингу інституційної спроможності та сталого розвитку громад».

Кращою громадою визнана Тростянецька. Наступна громада з Сумщини - Конотопська - 53-я, далі - Глухівська - 67-а, Шосткинська - 69-а, Чернеччинська - 72-а, Березівська - 94-а, Краснопільська - 95-а …

Рейтинг обраховується кожні 6 місяців, станом на 1 січня та 1 липня кожного року.

Для обрахунку кількості населення громад використовується офіційний сайт https://decentralization.gov.ua/. Для обрахунку фінансових показників використовується офіційний сайт https://openbudget.gov.ua/. Для обрахунку всіх інших показників використовуються відкриті джерела.

Загалом по Україні оцінено 1416 громад.

Критеріальні показники, які беруться до уваги при оцінці інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України:

1. Відсутність/наявність корупційних скандалів в муніципалітеті за останні 2 роки.

2. Наявність укладених угод про співпрацю з іншими громадами (яких).

3. Готовність муніципалітету працювати над підвищенням рейтингу (наявність фідбеку, заповнення анкет, тощо).

4. Політична активність голови громади в сфері сталого розвитку.

5. Активність громади протягом сталого часу (понад 5 років).

6. Наявність/відсутність амбіційних планів муніципалітету та їхня підтримка громадянським суспільством (проведення громадських слухань, круглих столів, напрацювання дорожніх карт, тощо).

7. Приєднання до ініціативи ЄС «Угода мерів».

8. Існування прийнятого громадою ПДСЕРК.

9. Здійснення моніторингу ПДСЕРК.

10. Доступність ПДСЕРК на сайті громади для аналізу громадою.

11. Наявність впроваджених модернізаційних інфраструктурних проектів в сфері ЖКГ (яких).

12. Участь громади в міжнародних проектах фінансової підтримки (яких саме).

13. Участь громади в міжнародних проектах технічної підтримки (яких саме).

14. Наявність у громади міжнародних запозичень (яких).

15. Громадський бюджет.

16. Наявність програми «Відкрите місто».

17. Наявність програми «Розумне місто».

18. Наявність програми «Безпечне місто».

19. Інвестиційний паспорт громади (від 2019 р.).

20. Мапа інвестиційних пропозицій.

21. Проморолики громади.

22. Наявність ЕСКО контрактів.

23. Наявність структури енергоменеджменту.

24. Наявність громадських проектів рівня країни (форуми, фестивалі, конференції, тощо).

25. Офіційно призначена календарна дата Дня Енергії в громаді (чи проводиться в реальності).

26. Спільні проекти з іншими громадами (які саме).

27. Креативні ініціативи муніципалітету 2018-2020 рр. (які саме).

28. Наявність бренду громади.

29. Якість промоції муніципалітету.

30. Наявність та якість сайту громади (інформативність, доступність пошуку, креативність, тощо).

31. Співпраця з бізнесом, проекти державно-приватного партнерства.

32. Наявність та якість стратегій розвитку.

33. Наявність на територіях громади вітропарків та їхня потужність.

34. Наявність на територіях громади сонячних станцій та їхня потужність.

35. Власний річний рівень доходів громади.

36. Загальний річний рівень доходів громади.

37. Наявність комунальних ЗМІ.

38. Населення громади.

Також, від цього року оцінюються:

39. Наявність сторінки «Енергозбереження» на сайті громади та її якісне наповнення.

40. Наявність інформації про діяльність громади на порталах відкритих даних (реєстри договорів КП, звітність виконкому, пропозиції бізнес стартапів, тощо).

Общество
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